Самую высокую церковь в мире освятят в Барселоне 10 июня

Lifenews
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Антонио Гауди был бы доволен результатом.

Антонио Гауди был бы доволен результатом.

На церемонию может прилететь сам Римский Папа.

Знаменитый храм Святого Семейства в Барселоне достиг своей максимальной высоты. Над башней Иисуса Христа воздвигли 17-метровый белый крест.

Спустя более века после начала строительства культовая базилика Саграда Фамилия в Барселоне достигла своей максимальной высоты. На вершине башни Иисуса Христа, в центральной части церкви, теперь возвышается 17-метровый белый крест.

"Сегодня наступил день, которого мы с нетерпением ждали. Все прошло хорошо, очень хорошо", — сказал журналистам главный архитектор проекта Жорди Фаули.

Внутренняя часть башни Иисуса Христа по-прежнему находится в стадии строительства, а ее внешняя часть окружена кранами и строительными лесами, которые будут сняты к открытию башни в июне.

Это событие совпадет со столетием со дня смерти архитектора Антонио Гауди, а освящение башни Иисуса Христа запланировано на 10 июня. Ходят слухи, что на мероприятии будет присутствовать папа римский Лев XIV, но Ватикан пока не подтвердил планы его визита в Испанию.

Башня Иисуса Христа, возвышающаяся над городом на 172,5 метра, — одна из 18 башен, изначально задуманных Гауди.

Он спроектировал Саграда Фамилия более 140 лет назад, первый камень храма был заложен в 1882 году. Однако Гауди не предполагал, что строительство церкви будет завершено при его жизни.

Самая высокая церковь в мире

Всемирно известная церковь пережила множество неудач, которые привели к задержке завершения строительства: от гражданской войны в Испании до пандемии COVID-19.

В октябре прошлого года Саграда Фамилия стала самой высокой церковью в мире после того, как еще одна часть ее центральной башни была поднята на место. Тогда она стала выше, чем шпиль готической лютеранской церкви Ульм Минстер в Германии, которая строилась более 500 лет.

Миллионы туристов ежегодно посещают этот культовый памятник, в 2024 году в нее было продано около 4,8 миллиона билетов. Плата за входные билеты в значительной степени финансирует текущее строительство, полное завершение которого ожидается не ранее чем через десять лет.

#туризм #церковь #строительство #религия #архитектура
