«Это очень тревожно, и многие об этом говорят — что третья мировая война может начаться не в Украине, а на Ближнем Востоке», — заявил в программе TV24 «Globuss» историк и политолог Карлис Даукштс.

По его словам, третья мировая война может разразиться не из-за Украины и этого конфликта, который является очень серьезным и близким нашей душе и нашей безопасности, а на Ближнем Востоке, поскольку россияне, китайцы и также иранцы в настоящее время начали военные учения в Ормузском проливе, которые фактически проходят параллельно с сосредоточенными силами Соединенных Штатов Америки, сообщает nra.lv.

Вовлеченность России, Китая и Ирана в противостояние в проливе, через который проходит фактически 40% добываемой нефти, создает значительную напряженность, считает Даукштс.