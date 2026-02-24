Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Политолог Карлис Даукштс о возможности третьей мировой войны: «Это очень тревожно» 2 529

Политика
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Политолог Карлис Даукштс о возможности третьей мировой войны: «Это очень тревожно»
ФОТО: LETA

«Это очень тревожно, и многие об этом говорят — что третья мировая война может начаться не в Украине, а на Ближнем Востоке», — заявил в программе TV24 «Globuss» историк и политолог Карлис Даукштс.

По его словам, третья мировая война может разразиться не из-за Украины и этого конфликта, который является очень серьезным и близким нашей душе и нашей безопасности, а на Ближнем Востоке, поскольку россияне, китайцы и также иранцы в настоящее время начали военные учения в Ормузском проливе, которые фактически проходят параллельно с сосредоточенными силами Соединенных Штатов Америки, сообщает nra.lv.

Вовлеченность России, Китая и Ирана в противостояние в проливе, через который проходит фактически 40% добываемой нефти, создает значительную напряженность, считает Даукштс.

Читайте нас также:
#Иран #ближний восток #нефть #Украина #геополитика #Китай #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Даукштс прав,ведь Израиль практически в открытую сказал,что может применить ядерное оружие,а после высказываний Хаккаби Пакистан уже задумался,а не он ли следующий?А Пакистан-это ядерная страна... Да и Индия,хоть вроде бы дружит с Израилем,тоже теперь в ступоре...Что там на уме у этих партнёров?!😀😎

    4
    3
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Посол США в Израиле Майкл Хакаби в интервью Такеру Карлсо́ну случайно сдал Израиль,заявив ,что эта страна хочет контролировать весь Ближний Восток,повергнув в шок страны Ближнего Востока,а заодно и администрацию президента Трампа... Вот что значит профессионализм Такера... Правда,Хаккаби обвинил потом в другом интервью обозвал Такера антисемитом,потому что он против убийств палестинских детей.. И Такер Карлсон не понимает,что половина детей были террористами,а другую половину убил Хамас,чтобы обвинить Израиль?! И у Израиля самая гуманная армия в мире... Охренеть:сионисту ссы в глаза -все божья роса 🔯😈👽

    4
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Провозглашен закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги
Изображение к статье: Латвия внесет 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL
Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео