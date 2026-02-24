Baltijas balss logotype
В Даугавпилсе женщина задохнулась в дыму с молитвенником в руках 0 1891

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Даугавпилсе женщина задохнулась в дыму с молитвенником в руках
ФОТО: скриншот видео TV3

Нетипичный вызов на спасательные работы получили пожарные в Даугавпилсе. Прибыв на место происшествия, им уже нечего было тушить — пламя само погасло, однако в центре разрушенной квартиры без признаков жизни была обнаружена ее хозяйка.

В одной из квартир, окна которой выходят на улицу, в выходные произошли трагические события, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Соседи ежедневно навещали проживавшую там пожилую женщину, однако визит в воскресенье утром завершился вызовом экстренных служб.

«На месте происшествия было установлено, что из-за нехватки кислорода пламя уже погасло. Площадь выгорания составила 60 квадратных метров. Для горения необходим кислород. Возможно, в доме были закрыты все окна и двери, поэтому по мере развития пожара кислород выгорел, и пламя исчезло», — сообщил командир 1-й части Даугавпилса Латгальского регионального управления ГПСС Дайнис Славинскис.

Скорее всего, возгорание началось еще предыдущим вечером, однако все произошло тихо и незаметно.

При дневном свете единственными признаками того, что здесь мог быть пожар, являются слегка закопченные окна, а также растаявший снег на крыше, что, вероятно, произошло из-за высокой температуры.

Никто из проживающих поблизости даже не подозревал, что рядом погибла одна из давних жительниц дома.

«Мы просто нашли ее вчера утром, она просто задохнулась. Сидела и молилась. Посмотрите, вот комната. Это ее спальня, а дальше была ее комната, там она молилась. А здесь (в спальне) все сгорело. Две комнаты и кухня выгорели. И она задохнулась без воздуха. У меня вчера в девять утра был такой шок, что я едва не получила инфаркт. Она сидела, там была ее молитвенная книжка, она католичка. Так и осталась на своем стуле», — рассказывает соседка.

Соседка планировала отвезти покойную в церковь, так как за годы у них сложилась такая традиция. Женщина считает, что вера в высшие силы уберегла соседей, поскольку последствия могли быть гораздо серьезнее.

«Слава Богу, наверное, она за нас вымолила, потому что пожарные сказали, что нам очень повезло», — добавляет женщина.

По словам соседки, погибшей был 71 год. Признаков преступления нет, скорее всего, пожар начался от печи, а при тлении вещей помещения наполнились едким дымом, который не оставил шансов на спасение.

#пожар #вера #трагедия #Даугавпилс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
