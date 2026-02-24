Новое исследование Хельсинкского университета показало, что недостаток быстрого сна у лошадей снижает не столько точность выполнения задач, сколько настойчивость — особенно в ситуациях, требующих гибкости и преодоления трудностей.

Учёные разработали простой тест на обратное обучение, который можно провести за один день в знакомой для лошади обстановке: животное сначала учится касаться «правильного» предмета за награду, а затем правило меняется.

Лошади, у которых фаза быстрого сна длилась менее 30 минут в сутки, справлялись с заданием не хуже остальных, но быстрее теряли интерес и переставали стараться, когда задача становилась сложнее.

При этом внешних признаков недосыпа у них не наблюдалось — они выглядели нормально, но их когнитивная устойчивость снижалась.

Это означает, что проблемы со сном легко пропустить в повседневном уходе, списывая потерю мотивации на характер или недостатки дрессировки.

Исследование подчёркивает: сон — не просто отдых, а ключевой фактор благополучия и обучаемости, и его качество напрямую влияет на то, будет ли лошадь продолжать попытки, сталкиваясь с ментальным вызовом.