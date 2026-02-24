Интерьер можно воспринимать как живой организм, который меняется вместе с хозяевами, настроением или сезоном. Чтобы не переделывать всё с нуля, важно создать базу, на которой легко менять детали.

Эксперт: Елена Безрученко, дизайнер

Создаём универсальную основу

База должна быть нейтральной, чтобы добавление элементов не создавало диссонанс. Для стен и пола дизайнер советует выбирать сложные оттенки белого, серого, бежевого с подтоном серого, оливкового или синего.

Мебель стоит выбирать лаконичную, из натуральных материалов: дерево, камень, ткани. Пространство лучше не загромождать мебелью, отдавая предпочтение «воздуху».

Дополнительное освещение через настольные лампы и торшеры помогает создать уют и зонировать пространство.

Меняем настроение деталями

Текстиль — новые портьеры, подушки, пледы или ковер легко преобразят пространство. Подушки могут сочетаться по цвету, но отличаться по фактуре и принтам.

Искусство — картины, постеры или арт-объекты добавляют интерьеру «изюминку» и могут стать центром композиции.

Зеркала — визуально увеличивают пространство. Ростовые или композиции из нескольких зеркал добавят шарм и могут сочетаться с картинами и декором.

Растения — крупнолистные монстеры, пальмы, фикусы быстро оживляют интерьер. Важно подобрать подходящее место и досветку.

Акцентная стена — выигрышный способ изменить интерьер. Можно использовать сюжетные обои или покраску в сложный оттенок. Обои лучше размещать так, чтобы их не видеть постоянно, например, за изголовьем кровати или диваном.

Главное правило

С грамотной базой можно менять настроение комнаты, играя с деталями. Важно выбрать один-два способа изменения интерьера, чтобы сохранялся баланс и пространство оставалось гармоничным.

