В Латвии в этом году первый урожай клубники может быть доступен в конце мая, прогнозируют опрошенные агентством ЛЕТА производители.

Агроном ООО "Mad Nordic", работающего под брендом "Augusta zemenes" и выращивающего клубнику в теплицах и туннелях, Гунтар Дзерве отметил, что урожай должен быть стабильным, однако многое еще зависит от погодных условий.

Он также указал, что на закрытых площадях у тех производителей, которые неправильно подготовили посадки к зиме, растения погибли. В то же время пострадали и те, кто рассчитывал на теплую зиму.

В открытом грунте и на грядках в большей части Латвии клубника перезимовала хорошо, подчеркнул Дзерве, добавив, что урожай будет зависеть от весны — чем более постепенным будет потепление, тем легче будет работать производителям и тем более предсказуемым будет результат.

В настоящее время в теплицах в Талси, Тукумсе, Трикате, Валмиере, Скулте и Вецумниеки начинают высаживать клубнику, а саженцы из питомников Нидерландов и Германии доставляются в Латвию. По словам Дзерве, уже третью неделю "Augusta zemenes" полноценно получает рассаду.

Он добавил, что минеральные удобрения сейчас доступны стабильно, однако цены на средства защиты растений растут, как и на некоторые сырьевые материалы.

Дзерве выразил надежду, что конфликт на Ближнем Востоке не окажет существенного влияния на производителей клубники, и отметил, что большинство из них, вероятно, подготовились к возможным колебаниям рынка сырья.

Говоря о ценах, он прогнозирует, что они сохранятся на уровне прошлого года — не ожидается ни искусственно заниженных цен, ни резких скачков вверх.

Он отметил, что многие хозяйства в Польше и Литве переходят от выращивания в открытом грунте к туннелям и закрытым площадям, поэтому ожидается относительно стабильный уровень цен, хотя они остаются немного выше желаемого для производителей.

При этом, если цены на топливо продолжат расти и достигнут 2–2,5 евро за литр, это неизбежно отразится и на стоимости клубники, подчеркнул Дзерве.

Он добавил, что латвийские производители активно перенимают международный опыт, благодаря чему все чаще могут выращивать качественные ягоды в закрытых условиях, используя также биологические средства защиты растений. По его словам, такая продукция не будет уступать клубнике из Греции, Испании или Нидерландов. За последний год производители активно инвестируют время в обучение, посещая выставки и совершенствуя свои знания.

Владелица ООО "Lubeco", представляющего хозяйство "Latvijas zemenes", Зане Силгале сообщила, что в настоящее время идут подготовительные работы к выращиванию клубники в теплицах.

Она отметила, что первые ягоды могут появиться примерно в конце мая.

По ее словам, влияние сильных морозов этой зимы пока не наблюдается, однако окончательные выводы можно будет сделать после завершения подготовительных работ. Она добавила, что снежный покров способствовал благоприятной зимовке растений.

Силгале также отметила, что на цену клубники может повлиять рост стоимости топлива из-за увеличения логистических расходов.

Совладелица ООО "Mālpils zemenes" Санта Краукле также указала, что условия зимовки были благоприятными благодаря сочетанию морозов и снежного покрова.

Она пояснила, что о первом урожае можно будет судить после появления первых цветов — примерно в середине мая.

Согласно данным "Firmas.lv", "Mad Nordic" в 2024 году работала с оборотом 205 763 евро и прибылью 27 186 евро, из которых 128 786 евро приходились на сельскохозяйственную деятельность. Компания зарегистрирована в 2012 году, ее основной капитал составляет 2800 евро, единственным владельцем является Ивета Дзерве.

"Lubeco" в 2024 году имела оборот 175 687 евро и прибыль 22 744 евро. Компания зарегистрирована в 2011 году, ее владельцы — Зане Силгале (55%) и Дзинтар Силгалс (45%).

"Mālpils zemenes" в 2024 году работала с оборотом 618 432 евро и прибылью 2418 евро. Компания зарегистрирована в 2011 году, 60% ее долей принадлежат Гинте Апсите, а Санте Краукле и Эдийсу Клейнбергсу — по 20%.