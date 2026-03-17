Диетолог объяснила, каким должно быть сбалансированное и правильное питание.

Почему стоит включать в рацион овощи и фрукты разных цветов?

У каждого человека есть свои любимые продукты, которые он предпочитает употреблять чаще всего. Иногда это приводит к тому, что они заменяют полноценное питание. Тем не менее, даже самые полезные продукты не могут полностью обеспечить организм всем необходимым, поэтому разнообразие в рационе крайне важно.

По словам врача-диетолога Марины Сорокиной, такое разнообразие поможет организму получить полный спектр полезных веществ и снизить риск развития серьезных заболеваний примерно в два раза.

Эксперт подчеркивает, что регулярное употребление фруктов, овощей и других продуктов различных цветов крайне полезно. Чем больше цветов на вашей тарелке (не считая тех, что растут в полях), тем выше будет польза.

- У разных продуктов различный набор нутриентов. Однако, если они схожи по цвету, то и большинство витаминов также будут совпадать. Это отличная возможность восполнить дефицит необходимых веществ для тех, кто контролирует свое питание, - отмечает специалист.

Ориентируемся на цвет

Диетолог рассказала, какие нутриенты преобладают в продуктах определенных цветов.

Оранжевый и желтый (морковь, тыква, болгарский перец, кукуруза, дыня). Продукты этих оттенков богаты бета-каротинами, полезными для здоровья глаз. Эти вещества также способствуют укреплению иммунной системы.

Красный и розовый (томаты, арбузы, розовые грейпфруты, абрикосы, свекла). В их составе содержится мощный антиоксидант — ликопин, который помогает предотвратить развитие рака, инфаркта и инсульта. Ликопин также делает стенки сосудов более эластичными, что снижает риск возникновения мигрени и других неприятных ощущений при скачках давления.

Зеленый (листовые овощи, кабачки, огурцы, лук, цукини). Эти продукты способствуют снижению веса, повышению стрессоустойчивости и нормализации работы пищеварительной системы. Кроме того, зеленые овощи помогают ускорить процесс заживления воспалений в организме.

Синий и фиолетовый (гранат, баклажаны, виноград, черника). Они богаты фитохимическими веществами — фенолами, которые помогают снизить уровень холестерина в крови, подавляют рост вредных бактерий и активизируют метаболизм, что является важным для достижения стройной талии.