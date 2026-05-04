«В Чернобыле не было времени бояться. Там был скорее практический подход — как избежать больших доз радиации, не заходить туда, куда не следует, потому что это было случайностью — попадёшь ли ты в зону с высокой радиацией или с низкой, и точных данных о реальном уровне радиации не было», — рассказал в программе TV24 «Dr. Apinis», вспоминая 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС и связывая это с сегодняшним днём, один из ликвидаторов последствий аварии, врач-ортопед и бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

Но почему не нужно бояться? Затлерс пришёл к выводу, что последствия ядерного взрыва настолько масштабны и долговременны, что территорию невозможно очистить никакими средствами, включая советскую армию, которая, как считалось, готовилась к ядерной войне.

«Если сейчас кто-то говорит о тактическом ядерном оружии как о чём-то маленьком и безвредном — это полная чушь!» — заявил он, добавив, что радиоактивное загрязнение при ядерном взрыве непредсказуемо. Загрязнённая территория непригодна даже для той армии, которая применяет ядерное оружие. Это мёртвая земля, и непонятно, зачем её вообще захватывать.

Поэтому, по мнению Затлерса, ядерное оружие — это прежде всего средство угрозы и запугивания. Впервые его применили США в Японии, чтобы запугать Японию и Советский Союз. Тогда казалось, что только у США есть атомная бомба, но уже через пять лет она появилась и у СССР.

Затлерс считает эту гонку бессмысленной. Тогда был быстро заключён договор о нераспространении ядерного оружия, чтобы не допустить его дальнейшего распространения. Тем не менее сегодня многие страны обладают ядерным оружием, и в основном оно служит средством сдерживания — например, конфликт между Индией и Пакистаном закончился после того, как обе страны получили ядерное оружие.

Он также полагает, что и современные конфликты могут завершиться только при достижении такого баланса, несмотря на то, что многие считают, что, например, Ирану не следует обладать атомной бомбой. По его словам, ещё 25 лет назад ему говорили, что наличие ядерного оружия может стабилизировать ситуацию. Вопрос лишь в том, когда достигается баланс. Между СССР и США он установился после накопления около 1500 ядерных боеголовок.

Затлерс допускает, что в случае конфликта с участием Ирана уровень вооружений может быть ниже, однако, учитывая, что у Израиля около 200 ядерных боеголовок, достичь баланса будет сложно.

Таким образом, многое зависит от того, как мы воспринимаем мир. Страх часто толкает нас в неправильном направлении, парализует и лишает здравого смысла. «Если бы мы тогда в Чернобыле боялись, возможно, сегодня нас бы здесь не было», — отметил он, подчеркнув, что осторожность не следует путать со страхом.

«Сейчас Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко) пугает нас тем, что у него будет ядерное оружие. И что дальше? Что ты с ним будешь делать?» — сказал Затлерс. Если его применить против Латвии, ветер может унести радиацию обратно в Беларусь — подобное уже происходило. По его словам, у политиков часто недостаточно понимания технической стороны вопроса и причин, почему с времён Хиросимы ядерное оружие не применялось, а лишь использовалось как средство угрозы.

«Если мы это поймём и сумеем объяснить людям, мы сможем хорошо подготовиться и к другим видам угроз», — заключил Затлерс, добавив, что не мог бы говорить так уверенно, если бы не побывал в Чернобыле в самом начале.