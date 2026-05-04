Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

От нас зависит, будет ли парад на Красной площади 9 мая - украинский военный 3 2744

В мире
Дата публикации: 04.05.2026
УНИАН
Изображение к статье: От нас зависит, будет ли парад на Красной площади 9 мая - украинский военный

Украина "проводит репетицию парада" в Москве. Об этом заявил Александр Мусиенко – военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт, комментируя удары дронов по российской столице.

"Мы демонстрируем, как это может выглядеть и что парад может просто не состояться. Для нас это принципиально важно, хотя кто-то воспринимает это как шутку. Но мы четко показываем, что от нас зависит – состоится ли что-то на Красной площади 9 мая или, возможно, ничего не произойдет. Ведь именно в наших руках сейчас возможность не дать этому параду состояться. И таким образом сорвать шабаш, который попытается устроить Путин. Сорвать то, что там говорит Песков, что выступления Путина ждут чуть ли не во всем мире и т.д.", – сказал Мусиенко.

Он добавил, что это также является серьезной демонстрацией украинских возможностей и преимуществ, по крайней мере в вопросе дальних воздушных ударов.

"Кто-то рассказывает, что якобы Украина теряет какое-то преимущество. Мы показываем, что это не так. Кроме того, с точки зрения переговоров, о которых говорил президент, находясь в Ереване во время встречи с премьер-министром Стармером. Что мы готовы к трехсторонним переговорам, но мы формируем соответствующую позицию. То есть мы формируем позицию силы, когда у нас есть довольно серьезные аргументы, которыми мы можем парировать любые требования Путина. И говорить о том, что у нас есть довольно серьезный инструментарий, который только набирает обороты. И у нас есть возможности вести переговоры с позиции силы", – пояснил Мусиенко.

Парад в Москве: что известно

Напомним, ранее Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого поднял вопрос о временном перемирии с Украиной на 9 мая. Как отметил помощник Путина Юрий Ушаков, Трамп якобы поддержал эту идею.

В Украине уже заявили, что будут рассматривать это предложение в зависимости от его условий. В то же время в Кремле заявили, что для реализации перемирия до 9 мая реакция Украины не нужна, мол, достаточно лишь решения российского президента Владимира Путина.

На фоне этого в ночь на 4 мая дроны атаковали Москву. Как заявил мэр российской столицы, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Позже стало известно, что речь идет о дроне типа FP-1, который упал в непосредственной близости от Кремля впервые за очень долгое время.

Читайте нас также:
#Украина #Дональд Трамп #парад #дроны #перемирие #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
2
4
0
8

Оставить комментарий

(3)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры
Наша Латвия
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео