Щи из крапивы стоит готовить в мае, когда листья становятся маленькими, нежными и ароматными. Как они пахнут? Конечно, весной.

Представьте, насколько восхитительным получится этот суп! Не забывайте, что крапиву не следует собирать в городских условиях и вблизи дорог: лучше потратьте время и отправьтесь за ней в лес. Еще лучше, если вы сорвете молодые стебли этой дикой зелени на даче непосредственно перед приготовлением супа и сразу отправите их в кастрюлю с бульоном. В общем, чем свежее крапива, тем вкуснее щи. Попробуйте и убедитесь в этом сами!

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

яйца – 4 шт.

репчатая луковица среднего размера – 1 шт.

картофель среднего размера – 3 шт.

топленое масло – 3 ст. л.

куриный (овощной) бульон или питьевая вода – 1 л

молодая крапива – 200 г

небольшой кочан салата айсберг – 1/2 шт.

свежемолотый черный перец – по вкусу

соль – по вкусу



РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Приготовьте яйца всмятку для подачи супа. Поместите их в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Варите 4 минуты. Затем охладите под проточной водой.

Шаг 2

Очистите лук и мелко нарежьте его. Нагрейте топленое масло в кастрюле с толстым дном. Добавьте лук и обжаривайте его на слабом огне, помешивая, в течение 5 минут.

Шаг 3

Очистите картофель, промойте и нарежьте его кубиками среднего размера. Добавьте в кастрюлю к луку. Жарьте, помешивая, на слабом огне 5 минут. Затем залейте бульоном или водой, доведите до кипения, посолите и варите около 20 минут.

Шаг 4

Тщательно промойте крапиву под проточной водой. Удалите грубые стебли, а оставшуюся крапиву мелко нарежьте. Положите в кастрюлю к овощам в бульоне, доведите до кипения и варите 1 минуту.

Шаг 5

Снимите щи с огня и измельчите их погружным блендером до получения пюре с не слишком гладкой консистенцией. Попробуйте и, если нужно, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 6

Промойте салат айсберг и нашинкуйте его. Добавьте в кастрюлю с супом. Закройте крышкой и оставьте на горячей выключенной плите. Через 5 минут разлейте щи из крапивы по тарелкам. В каждую добавьте сваренные ранее яйца.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В этом рецепте щей из крапивы салат айсберг можно заменить молодой белокочанной капустой. Главное — использовать самые нежные листья и шинковать их как можно тоньше.

КСТАТИ

Щи из крапивы можно подавать не только с вареными всмятку яйцами, но и со сметаной. Хотите объединить оба дополнения? Пожалуйста! Это сделает блюдо еще вкуснее и сытнее.