Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Щи из крапивы: полезный и вкусный рецепт 1 131

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Щи из крапивы: полезный и вкусный рецепт

Щи из крапивы стоит готовить в мае, когда листья становятся маленькими, нежными и ароматными. Как они пахнут? Конечно, весной.

 

Представьте, насколько восхитительным получится этот суп! Не забывайте, что крапиву не следует собирать в городских условиях и вблизи дорог: лучше потратьте время и отправьтесь за ней в лес. Еще лучше, если вы сорвете молодые стебли этой дикой зелени на даче непосредственно перед приготовлением супа и сразу отправите их в кастрюлю с бульоном. В общем, чем свежее крапива, тем вкуснее щи. Попробуйте и убедитесь в этом сами!

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

яйца – 4 шт.
репчатая луковица среднего размера – 1 шт.
картофель среднего размера – 3 шт.
топленое масло – 3 ст. л.
куриный (овощной) бульон или питьевая вода – 1 л
молодая крапива – 200 г
небольшой кочан салата айсберг – 1/2 шт.
свежемолотый черный перец – по вкусу
соль – по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Приготовьте яйца всмятку для подачи супа. Поместите их в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Варите 4 минуты. Затем охладите под проточной водой.

Шаг 2

Очистите лук и мелко нарежьте его. Нагрейте топленое масло в кастрюле с толстым дном. Добавьте лук и обжаривайте его на слабом огне, помешивая, в течение 5 минут.

Шаг 3

Очистите картофель, промойте и нарежьте его кубиками среднего размера. Добавьте в кастрюлю к луку. Жарьте, помешивая, на слабом огне 5 минут. Затем залейте бульоном или водой, доведите до кипения, посолите и варите около 20 минут.

Шаг 4

Тщательно промойте крапиву под проточной водой. Удалите грубые стебли, а оставшуюся крапиву мелко нарежьте. Положите в кастрюлю к овощам в бульоне, доведите до кипения и варите 1 минуту.

Шаг 5

Снимите щи с огня и измельчите их погружным блендером до получения пюре с не слишком гладкой консистенцией. Попробуйте и, если нужно, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 6

Промойте салат айсберг и нашинкуйте его. Добавьте в кастрюлю с супом. Закройте крышкой и оставьте на горячей выключенной плите. Через 5 минут разлейте щи из крапивы по тарелкам. В каждую добавьте сваренные ранее яйца.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В этом рецепте щей из крапивы салат айсберг можно заменить молодой белокочанной капустой. Главное — использовать самые нежные листья и шинковать их как можно тоньше.

КСТАТИ

Щи из крапивы можно подавать не только с вареными всмятку яйцами, но и со сметаной. Хотите объединить оба дополнения? Пожалуйста! Это сделает блюдо еще вкуснее и сытнее.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры
Наша Латвия
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео