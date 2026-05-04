Рекомендации по количеству яиц для взрослых и детей

Взрослым рекомендуется употреблять 1-2 куриных яйца или 5-6 перепелиных в день, но не более 20-25 яиц в неделю. При активных физических нагрузках количество яиц можно увеличить до 5-6 в день.

Для детей:

с 7 месяцев можно предлагать малышам небольшие кусочки желтка перепелиного яйца 2-3 раза в неделю;

с 8 месяцев — ½ желтка 2-3 раза в неделю;

старше 1 года — не более 2-3 куриных яиц в неделю, сваренных вкрутую (также можно в виде омлета или в других блюдах) или 1 перепелиное яйцо ежедневно;

с 4 лет — 1-2 куриных яйца или 3 перепелиных в день.

Когда стоит ограничить потребление яиц

Употребление яиц следует ограничить в следующих случаях:

наследственная гиперхолестеринемия, требующая ограничения животных жиров с холестерином;

камни в желчном пузыре: желток может вызывать сокращение желчного пузыря, что приводит к болевым ощущениям;

панкреатит в стадии обострения: организм не вырабатывает достаточное количество ферментов для переваривания яичного белка и жиров;

при наличии аутоиммунных заболеваний (в рамках аутоиммунного протокола яйца исключаются из рациона);

при аллергии на яичный белок или непереносимости гистамина;

при повышенной чувствительности к сере, содержащейся в яйцах.

Если в кишечнике наблюдаются проблемы с преобладанием патогенной флоры или сниженной кислотностью, яйца могут плохо усваиваться. В таких случаях рекомендуется обратиться за медицинской помощью для восстановления нормальной микрофлоры кишечника.

Миф о холестерине

Многие ошибочно считают, что употребление яиц приводит к повышению уровня холестерина. Ника Сергунина утверждает, что это заблуждение.

«Уровень холестерина повышают не яйца и сливочное масло, а нарушения в работе кишечной стенки и печени. 80% холестерина, синтезируемого в нашем организме, образуется именно в этих органах, независимо от рациона. Лишь 20% — это холестерин, поступающий с пищей. И именно на эти 20% мы можем повлиять. Однако задача заключается не в полном исключении жиров из рациона, а в отказе от вредных трансжиров», — отметила нутрициолог.