СМИ: В Европе опасаются, что Россия в ближайшие годы может попытаться проверить НАТО на прочность

Дата публикации: 04.05.2026
Как сообщает Politico, в Европейском союзе растёт тревога: в ближайшие один–два года Россия может попытаться проверить НАТО на прочность.

По словам трех политиков ЕС, в Европейском союзе опасаются, что Россия в следующие два года – пока президентом США будет Дональд Трамп, а ЕС еще не укрепил свой военный потенциал – может попытаться проверить НАТО на прочность.

"Что-то может произойти очень скоро – у России появилось окно возможностей. США уходят из Европы, трансатлантические отношения в руинах, а ЕС еще не полностью готов самостоятельно взять на себя ответственность", – сказал финский депутат от правоцентристской партии, член комитета по иностранным делам Европарламента Мика Аалтола.

Издание пишет, что представители оборонных ведомств и политические деятели не исключают, что Путин может начать наземную операцию в стране-члене НАТО. Но при этом они считают это маловероятным, поскольку Россия истощена войной в Украине.

По словам Аалтолы, в Европе более вероятным считают, что глава РФ предпримет что-то более целенаправленное или осуществит вторжение, призванное создать неоднозначность, чтобы посеять раздор в НАТО относительно того, соответствует ли это действие порогу, необходимому для запуска статьи 5 о взаимной обороне, или нет.

Статья 5 провозглашает, что союзники должны рассматривать вооруженное нападение на одного из них "как вооруженное нападение на всех". В то же время Трамп неоднократно называл НАТО "бумажным тигром". Он должен покинуть пост в январе 2029 года.

Издание акцентирует – хотя европейские расходы на оборону резко выросли после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, полный эффект на местах смогут почувствовать только через несколько лет.

Согласно "Дорожной карте оборонной готовности", блок хочет быть готовым к "надежному сдерживанию своих противников и реагированию на любую агрессию" к 2030 году.

В то же время Аалтола считает, что те, кто преуменьшают угрозу, рискуют ввести Европу в заблуждение относительно безопасности.

"Это на самом деле худшее, что можно создать в демократических странах", – сказал он.

Светлана Зубова
