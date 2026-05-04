В Ереване саммит ЕПС обсуждает войны в Украине и Иране 0 191

Дата публикации: 04.05.2026
Более 40 лидеров? в том числе президент Латвии, собрались в армянской столице, чтобы обсудить войны в Украине и Иране. Встречу омрачают последние заявления Трампа о пошлинах и сокращении военного присутствия в Европе.

В столице Армении Ереване в понедельник, 4 мая, открылся восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). В нем принимают участие более 40 глав государств и правительств. Ключевые темы повестки - война в Украине, конфликт вокруг Ирана и его глобальные последствия. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите с отдельным обращением.

Европейское политическое сообщество было основано после вторжения России в Украину в 2022 году - в первую очередь для демонстрации политической изоляции Москвы. В отличие от Совета Европы с его 46 постоянными членами, ЕПС позиционирует себя как неформальная платформа для обсуждения геостратегических вопросов, цифровизации, энергетики и климата. Важную роль на саммитах ЕПС играют переговоры в узком кругу.

Громкие отсутствия, дебюты и Трамп

Впервые в саммите участвует представитель неевропейской страны - премьер-министр Канады Марк Карни. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) свое участие отменил - его представляет президент Франции Эмманюэль Макрон.

Дополнительную остроту встрече придают последние заявления президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе он объявил о новых пошлинах на автомобили из ЕС. Кроме того, Трамп заявил, что США сократят численность своих войск в Германии "значительно сильнее", чем объявленные Пентагоном 5 000 человек. Как подтвердил сам Мерц, Вашингтон также отказывается от ранее запланированного размещения крылатых ракет "Томагавк" на территории Германии.

Трамп неоднократно критиковал европейских союзников за недостаточную поддержку США в иранском конфликте. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Ереване, что европейцы "услышали" послание Трампа и уже наращивают усилия, чтобы быть готовыми к "следующей фазе" войны.

