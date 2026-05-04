В Тбилиси построят башню Трампа: что известно о самом высоком небоскребе Грузии

Дата публикации: 04.05.2026
The Trump Organization объявила о планах строительства 70-этажного небоскрёба в Тбилиси, который должен стать самым высоким зданием в Грузии.

Новый небоскрёб планируется как центральный элемент масштабного многофункционального комплекса рядом с Центральным парком на северо-западе Тбилиси. В проекте предусмотрены элитные жилые резиденции, премиальная торговая галерея, рестораны высокого уровня и тщательно продуманная инфраструктура для жизни и отдыха. Девелоперы позиционируют комплекс как новый стандарт роскошной городской среды и символ растущего международного статуса Тбилиси.

По заявлению Trump Organization, башня станет новым символом страны и самым высоким зданием Грузии, обогнав текущего рекордсмена — Alliance Centropolis Tower C в Батуми, высотой 210 метров.

«Имя Trump ассоциируется с одними из самых роскошных девелоперских проектов в мире, и Trump Tower Tbilisi продолжает это наследие», — заявил исполнительный вице-президент организации Эрик Трамп. Он отметил, что компания гордится выходом на рынок Грузии и сотрудничеством с местными и международными партнёрами.

Проект станет первым объектом Trump Organization в регионе. Компания, принадлежащая Дональду Трампу и управляемая его сыном Эриком Трампом, занимается строительством и лицензированием жилой и гостиничной недвижимости по всему миру.

Новый проект в Тбилиси станет очередным в линейке Trump Tower. Первая башня под этим брендом была открыта в Нью-Йорке в 1983 году и достигла высоты 202 метров. Позднее появились Trump World Tower в Нью-Йорке (262 метра), Trump International Hotel and Tower в Чикаго, а также проекты в Стамбуле и Панаме.

