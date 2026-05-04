Восемь ошибок в питании, способствующих образованию жира на животе

Дата публикации: 04.05.2026
Нутрициолог Ника Сергунина объяснила, какие ошибки в питании могут привести к набору лишних килограммов. Вот что следует избегать.

 

Пропускать завтрак

Такой подход может привести к незапланированным перекусам в течение дня или к перееданию перед сном. Это, безусловно, отразится на объеме талии.

Сидеть на диетах

Любые ограничения в питании ведут к набору веса после очередной «голодной» диеты. По словам нутрициолога, причина кроется в функции мозга, отвечающей за самосохранение. Когда человек решает похудеть и начинает ограничивать количество пищи, мозг не понимает, почему резко уменьшилось количество еды. Он начинает запасать калории. Метаболизм замедляется, чтобы человек тратил меньше энергии.

«Затем включается режим «поиска еды». Все мысли сосредоточены только на этом. Еда начинает сниться. И это не все. Отключается префронтальная кора, отвечающая за самодисциплину, силу воли и контроль. Человек теряет самообладание и начинает есть большие порции, чем раньше. А когда добирается до еды, сметает все из-за длительного голода», — отмечает Сергунина.

Не заниматься физической активностью

Любая физическая активность требует значительных затрат энергии и способствует сжиганию лишних калорий. Если у вас нет времени на длительные тренировки, начните с 15 минут в день, и вы заметите заметные изменения.

Тренироваться слишком активно

Это другая крайность, по словам нутрициолога. Многие полагают, что для эффективного снижения веса достаточно просто тренироваться. Однако зачастую мы переоцениваем эффективность таких занятий, а затем чрезмерно компенсируем затраты сил и энергии едой, что приводит к перееданию. В этом вопросе лучше всего сочетать регулярную физическую активность с полноценным питанием.

Есть часто и маленькими порциями

Постоянные перекусы способствуют повышению уровня инсулина и активируют программу набора веса. Это не только вредит фигуре, но и может увеличить риск развития диабета второго типа.

Есть только обезжиренные продукты

Жиры являются источником энергии. Обезжиренные продукты хуже насыщают. Чтобы утолить голод, человек увеличивает порции и количество перекусов, что в итоге приводит к накоплению жировой ткани.

Пить кофе с сиропами

Наиболее распространенная ошибка при снижении массы тела — игнорирование «жидких» калорий. Например, коктейль со вкусом тыквы содержит 185 г сахара, что эквивалентно 46 чайным ложкам этого ингредиента. В одном стакане такого напитка содержится 930 ккал и 194 г углеводов.

Доедать за детьми

«Часто бывает, что малыши не могут справиться со своей порцией еды самостоятельно. В этом случае на помощь приходят родители. А зря! Избыток калорий у взрослых в итоге приведет к появлению лишних сантиметров в области талии», — подчеркивает эксперт.

