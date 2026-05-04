В понедельник утром на улице Прушу в Риге троллейбус врезался в столб, сообщает агентство LETA.

В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что в понедельник в 6:20 на улице Прушу в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.

По имеющейся у полиции информации, в результате аварии никто не пострадал.

Движение уже восстановлено, а правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Руководитель отдела общественных связей муниципального предприятия «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане сообщила, что причины аварии и техническое состояние троллейбуса будут установлены. По предварительным данным, у водителя могло внезапно ухудшиться самочувствие. Женщине была вызвана служба неотложной медицинской помощи (NMPD).