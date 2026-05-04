Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге расследуют причины ДТП с троллейбусом, врезавшимся в столб 0 1565

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: скриншот из микроблога платформы X

Фото: скриншот из микроблога платформы X

В понедельник утром на улице Прушу в Риге троллейбус врезался в столб, сообщает агентство LETA.

В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что в понедельник в 6:20 на улице Прушу в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.

По имеющейся у полиции информации, в результате аварии никто не пострадал.

Движение уже восстановлено, а правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Руководитель отдела общественных связей муниципального предприятия «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане сообщила, что причины аварии и техническое состояние троллейбуса будут установлены. По предварительным данным, у водителя могло внезапно ухудшиться самочувствие. Женщине была вызвана служба неотложной медицинской помощи (NMPD).

Читайте нас также:
#Рига #полиция #ДТП #Ригас Сатиксме
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
8
5
1
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры
Наша Латвия
Изображение к статье: Как Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео