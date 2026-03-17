Морковь, лук и чеснок можно употреблять сырыми, а вот картофель — нет. Почему так происходит?

На вопрос отвечает агроном Виктория ВОЛКОВА:

«Картофель содержит значительное количество крахмала. Его «зерна» находятся в своеобразных маленьких хранилищах — клетках. Если натереть сырую картошку на терке, смешать с водой, процедить и дать жидкости отстояться, на дне образуется осадок белого цвета. Это и есть крахмал. В желудке нет аналогичной «терки», и ему не под силу выполнить такую работу, поэтому употребление сырого картофеля не является обычной практикой.

Перед тем как есть картофель, его следует подвергнуть термической обработке — отварить, запечь или поджарить. При нагревании зерна крахмала лопаются, вода проникает внутрь, и они разбухают, становясь мягкими.