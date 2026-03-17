Перед тем как убрать обувь на хранение, её необходимо тщательно вымыть, очистить и высушить.

Для высоких сапог из замши или кожи рекомендуется обеспечить их подвешенное состояние, чтобы избежать образования заломов на голенищах. Существуют также специальные подставки для этой цели. В качестве альтернативы можно использовать коробки соответствующего размера, чтобы предотвратить изгибы.

Не забудьте вставить внутрь специальные колодки или шарики из газетной бумаги. Чтобы избавиться от неприятного запаха, достаточно протереть внутреннюю часть сапог раствором марганцовки (6-8 кристалликов на литр воды) или перекисью водорода.