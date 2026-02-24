Сэкономили ваше время и собрали постное меню на каждый день Великого поста — вкусно, разнообразно и без лишних усилий.

Великий пост 2026 начался 23 февраля и многие стали задумываться, как выстроить питание так, чтобы семь недель не превратились в однообразное испытание. Великий пост и его меню на каждый день пугает многих именно своей кажущейся скудостью: нет мяса, нет яиц и нет молочных продуктов. Но на практике постный стол может быть куда разнообразнее и вкуснее, чем принято думать.

Постное меню на Великий пост строится по четким правилам: понедельник, среда и пятница — сырые дни, только необработанная пища без масла, вторник и четверг — горячие блюда без масла, суббота и воскресенье — горячее с растительным маслом. Рыба разрешена только на Благовещение и Вербное воскресенье — звучит строго, но возможностей для творчества здесь гораздо больше, чем кажется.

Сырые дни: понедельник, среда и пятница

Меню на пост в сырые дни — самая сложная часть, но и здесь есть простор для вкусных решений. На завтрак отлично подойдет фруктовая нарезка: ананас, киви, апельсин, манго и грушу можно нарезать кусочками и заправить медом — получится быстро и по-настоящему вкусно.

На обед в сырой день спасает холодный суп гаспачо: томатный сок, свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, немного чеснока и лука — все пробивается в блендере до однородности. Добавьте базилик или петрушку, и получится насыщенный, освежающий суп, который не требует ни плиты, ни масла.

Ужин в сырой день — овощные роллы в лаваше. Внутрь пусть идет все, что есть в холодильнике: болгарский перец, редис, капуста, томаты, шпинат и сыр тофу. Питание в Великий пост в сырые дни при таком подходе перестает казаться чем-то сложным.

Горячие дни без масла: вторник и четверг

Постное меню 2026 в горячие дни без масла открывает куда больше возможностей. На завтрак хороша запеченная овощная икра: баклажаны, свекла или болгарский перец запекают в духовке, пробивают в блендере, приправляют солью и подают с постным хлебом.

На обед в такие дни можно приготовить фасолевый суп на грибном бульоне: сушеные грибы дают насыщенный, глубокий вкус, который компенсирует отсутствие мясного бульона. В него добавляют картофель, морковь, лук, зелень и отдельно отваренную фасоль.

На ужин — рисовая каша с изюмом на смеси воды и яблочного сока. Рис приобретает легкую сладость и аромат, а изюм делает блюдо праздничным. Меню во время Великого поста в будние дни вполне может быть со вкусом.

Выходные дни: суббота и воскресенье

Меню Великого поста по дням обрадует в выходные: здесь наступает самая свободная часть — разрешено растительное масло, а значит, открывается доступ к жарке, тушению и полноценным гарнирам.

Главное блюдо выходного дня — овощной плов. Лук, морковь, цукини, болгарский перец, шампиньоны и рис готовятся в казане или кастрюле с толстыми стенками. Овощи обжаривают на масле, добавляют воду и тушат до мягкости, затем смешивают с рисом и доводят до готовности. В конце добавляют чеснок. Постное меню на каждый день Великого поста в таком исполнении не уступает обычному воскресному обеду.

На десерт в выходные можно позволить себе что-то сладкое: пудинги на семенах чиа с фруктами, запеченные яблоки с медом и корицей, домашнюю халву из кунжута или фруктовые салаты с орехами — сладкоежкам поститься проще, чем кажется.

Рыбный день: Благовещение и Вербное воскресенье

Два особых дня в году, когда постное меню на Великий пост разрешает рыбу — настоящий праздник для тех, кто соблюдает строгий пост. Лучшее решение — рыба на гриле или в духовке с овощами и травами. Семга, треска или судак, замаринованные в лимонном соке с розмарином и фенхелем, приготовленные на сковороде-гриль — блюдо украсит любой стол. Подавайте с запеченным картофелем с чесноком или овощами гриль.

Что обязательно должно быть в постном рационе

Великий пост требует внимательного отношения к балансу питательных веществ. Без мяса главным источником белка становятся бобовые — фасоль, нут, чечевица, горох. Хумус, супы и рагу легко встраиваются в постное меню 2026 в любой день недели.

Злаки и крупы дают необходимый белок и витамины группы В: гречка, рис, овсянка, булгур или киноа. Овощи и фрукты в необработанном виде — источник клетчатки и витаминов, которых в пост особенно не хватает. Орехи и семена восполняют потребность в жирах в дни без масла.

Великий пост — время, когда еда перестает быть центром жизни и становится просто топливом, но это не значит, что она должна быть невкусной. Постное меню на каждый день Великого поста при правильном подходе оказывается разнообразным, полезным и даже открывает продукты, о которых раньше и не задумывались. Иногда ограничения — лучший повод для кулинарного творчества.