57-летняя артистка Дженнифер Энистон предпочитает молчание скандалам

Lifenews
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сильная женщина во всех отношениях.

Сильная женщина во всех отношениях.

В отличие от многих звезд Голливуда, она не стремится делиться с поклонниками всем.

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон больше не скрывает отношения с известным коучем, но все равно не делится подробностями их романа. А вот сам Джим Кертис внезапно решил публично поговорить об актрисе.

Дженнифер и Джим вместе уже почти год. Общественность начала обсуждать пару только в июле 2025-го. С каждым месяцем слухов становилось все больше. Так что в ноябре Энистон и Кертис приняли решение официально подтвердить отношения.

Несмотря на это, актриса действительно продолжает скрытничать. В отличие от многих звезд Голливуда, она не стремится делиться с поклонниками тем, что у них происходит с Кертисом. Хотя понять, насколько Энистон действительно счастлива с коучем, несложно. Так, при всем своем нежелании превращать личное в публичное, Дженнифер весьма трогательно поздравила Джима с 50-летием минувшей осенью.

А вот Кертис всех удивил, когда недавно в подкасте Ced With Intention заговорил о романе со звездой культового сериала «Друзья». В частности бойфренд внезапно рассказал о конфликтах с Энистон. Как и любая другая пара, эта порой ссорится. Впрочем, до настоящих столкновений у коуча и актрисы не доходит.

«Мы проводим много времени вместе. Мы часто остаемся дома. Иногда у нас случаются мелкие конфликты, которые могут легко вспыхнуть. У нас есть возможность помолчать, посердиться. Мы можем выйти из дома, подумать о произошедшем и поразмышлять о том, как это изменить», — рассказал Кертис.

Джим отметил, что ни для него, ни для Дженнифер нет никаких проблем в том, чтобы попросить прощения. В то же самое время и коуч, и актриса стараются прилагать усилия для того, чтобы избегать конфликтов в дальнейшем. Рассуждая на тему отношений, Кертис дал всем совет: «Мы оба должны работать над собой. Я не могу исправить другого, а другой не может исправить меня. Но мы должны хотя бы прийти к согласию».

#скандалы #отношения #Дженнифер Энистон #конфликты
Видео