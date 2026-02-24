Серая плита из известняка, которая десятилетиями хранилась в Римском музее голландского города Херлен, оказалась доской для настольной игры. Если реконструкция её правил верна, то это самая древняя стратегическая игра с блокировкой соперника. Об открытии сообщается в журнале Antiquity, первый автор статьи – Уолтер Крист (Walter Crist) из Лейденского университета.

Этот камень обнаружили ещё в конце XIX века во время раскопок Кориоваллума. Это был римский город в провинции Нижняя Германия, основанный во время правления императора Августа (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.) и существовавший до падения Западной Римской империи в 476 г. н.э. Кориоваллум находился на пересечении главных римских дорог в провинции и поэтому процветал. Его богатство особенно хорошо заметно по монументальной архитектуре и погребениям II века н.э. С середины I до III века город был также важным центром гончарного производства. В момент наивысшего расцвета площадь Кориоваллума достигала почти 48 гектаров. Остатки древнего города находятся под современным Херленом.

Плита, в которой распознали настольную игру, датируется довольно широко – II–IV веками. Она овальной формы, сравнительно небольшая – 21 × 14,5 сантиметров. Боковые поверхности плиты тщательно заглажены. На лицевой стороне начерчен прямоугольник, разделённый пополам. Вдоль его длинных граней проведены дополнительные линии, углы отделены косыми чертами. В такой разметке давно подозревали игру, но она не совпадала ни с одной известной римской «доской».

Чтобы проверить догадку, исследователи изучили поверхность камня под микроскопом, а также создали его трёхмерные модели с высоким разрешением. Это позволило обнаружить микроскопические борозды, которые остались от движения фишек по плите.

Чтобы реконструировать правила игры, исследователи обратились к системе Ludii. Это платформа искусственного интеллекта, которая умеет моделировать и определять правила исторических и традиционных игр. Методика реконструкции была довольно простой: точную геометрию разметки ввели в систему, а она сравнивала её с базой данных, которая содержит правила сотен настольных игр, зафиксированных в Европе и других регионах. Затем два ИИ-агента провели миллионы виртуальных партий на камне из Кориоваллума, тестируя и комбинируя разные наборы правил.

Моделирование показало, что это была стратегическая игра с блокировкой. В таких играх целью является не захват вражеских фигур и не гонка по полю, а постепенное обездвиживание фишек противника. Игроки, у каждого из которых было несколько фишек, перемещали их по полю, пытаясь перекрыть пути и загнать противника в угол. Примечательно, что в такой игре ИИ-игроки чаще всего перемещали фишки именно там, где были обнаружены самые глубокие борозды на камне.

Открытие позволяет по-другому взглянуть на историю настольных игр. Ранее известные римские игры относились к другим жанрам, например, направленным на захват фишек или ориентированным на скорость, а самые ранние игры с блокировкой относились к Средневековью. Игра из Кориоваллума оказывается первой в своём роде – на пять-семь столетий древнее других представителей жанра.