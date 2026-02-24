Неожиданно для всех певица Слава (45) сорвала выступление в Смоленске. По словам очевидцев, Слава пробыла в зале лишь полтора часа, после чего прервала выступление. Аудитории она заявила, что у нее произошло горе. Разумеется, публика была недовольна.

Поначалу у всех была надежда на то, что Анастасия Сланевская (настоящее имя звезды) вернется и закончит концерт, однако спустя 20 минут после ее внезапного ухода музыканты молча собрали инструменты. Тогда стало ясно, что мероприятие подошло к концу.

Впереди у Славы запланированы еще несколько концертов, но у поклонников возник закономерный вопрос: а состоятся ли они? В итоге сама Сланевская согласилась дать комментарий представителям СМИ. Артистка объяснила, что срыв выступления в Смоленске в минувшую среду произошел действительно из-за ее личного горя. Как оказалось, концерт выпал на день годовщины смерти ее мамы.

«Очень много навалилось в последние пару недель. Недолеченное ухо, выступление в неотапливаемом зале, жесткий гастрольный график. Организм и нервы дали небольшой сбой. Это был тяжелый для меня день — годовщина ухода мамы. И я стараюсь на этот день не ставить концерты. Но в этот раз он был. И на песне „Дочка — мама“, когда я увидела в зале слезы мам, пришедших на выступление, меня прорвало, я не смогла совладать с эмоциями», — заключила Слава.

Мама Сланевской скончалась в 2021 году, и певица действительно сильно переживала из-за ее смерти. Между тем звезда заявила, что не станет отказываться от запланированных выступлений. Правда, после этого Слава собирается взять паузу и заняться собой:

«Но умею быстро мобилизовываться, никогда не подводила и не подвожу своего любимого зрителя. Несмотря ни на что, поднимаюсь и еду на встречу с вами. Но, видимо, силы даже у меня не безграничны. И прозвучал звоночек, что пора остановиться.

Я обязательно отработаю оставшиеся в этом месяце концерты и возьму на месяц паузу. Настало время заняться собой, чтобы с новыми силами вернуться и продолжить радовать зрителей по всей стране. Без вас я не представляю своей жизни. Сцена дает мне все. Отдохну и продолжим, как и прежде, зажигать, петь любимые песни!»