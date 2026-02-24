Для послевоенного восстановления Украине будет необходимо почти 588 млрд долларов в течение 10 лет, следует из доклада, подготовленного правительством страны, Всемирным банком, Еврокомиссией и ООН.

Украине потребуется 587,7 млрд долларов (около 500 млрд евро) в течение 10 лет для восстановления от последствий полномасштабной войны, начавшейся в феврале 2022 года. Оценку, актуальную на 31 декабря 2025 года, в понедельник, 23 февраля, представили правительство Украины, Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия и Организация Объединенных наций (ООН).

Эта сумма почти в три раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины на 2025 год, указывает премьер-министр страны Юлия Свириденко. Как следует из доклада, больше всего трат - более 96 млрд долларов - необходимо для восстановления транспортного сектора, на втором месте - 90 млрд - жилищный. Затем идут сектор торговли и промышленности (63 млрд), а также сельскохозяйственный (55 млрд). Еще почти 28 млрд долларов нужно будет потратить на ликвидацию последствий взрывов и разминирование территории страны.

Прямой ущерб Украины от полномасштабной войны превысил 195 млрд долларов - это на 19 млрд больше, чем оценка, опубликованная в феврале 2025 года. Больше всего пострадали прифронтовые области и крупные города.

Новая оценка превышает прошлогоднюю на 12%

В прошлогоднем отчете указывалось, что на восстановление Украины в течение ближайших 10 лет потребуется 524 млрд долларов (около 445 млрд евро). Рост связан с увеличением ущерба: число поврежденных или разрушенных объектов энергетики выросло на 21%, а потребности в сфере транспорта из-за атак по портам и железным дорогам возросли на 24%. Кроме того, по данным на конец 2025-го, в Украине повреждено или разрушено 14% жилья, что затрагивает более трех миллионов домохозяйств.

Шмыгаль летом 2025-го: На восстановление нужен 1 трлн долларов

В июле 2025-го Денис Шмыгаль, который на тот момент занимал должность премьер-министра Украины, а сейчас возглавляет министерство энергетики, заявлял, что стране для послевоенного восстановления необходим 1 трлн долларов (около 850 млрд евро) в течение 14 лет.

"Наша концепция предусматривает создание двух фондов общим объемом в один триллион долларов США", - сказал он. По его словам, первый фонд - "Фонд Украины", которым будет управлять Киев, - должен финансироваться за счет конфискованных за рубежом российских активов на сумму более 460 млрд евро, а также специального налога на экспорт российского сырья. Второй фонд объемом почти 400 млрд евро должен формироваться за счет частных инвестиций.

При этом еще в феврале 2025-го Шмыгаль заявлял, что на восстановление Украины после войны потребуются примерно 500 млрд евро. На какой срок рассчитана такая сумма, он не уточнил.