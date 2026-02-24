Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ВБ: Для восстановления Украины потребуется 588 млрд долларов 3 222

В мире
Дата публикации: 24.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: ВБ: Для восстановления Украины потребуется 588 млрд долларов
ФОТО: twitter

Для послевоенного восстановления Украине будет необходимо почти 588 млрд долларов в течение 10 лет, следует из доклада, подготовленного правительством страны, Всемирным банком, Еврокомиссией и ООН.

Украине потребуется 587,7 млрд долларов (около 500 млрд евро) в течение 10 лет для восстановления от последствий полномасштабной войны, начавшейся в феврале 2022 года. Оценку, актуальную на 31 декабря 2025 года, в понедельник, 23 февраля, представили правительство Украины, Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия и Организация Объединенных наций (ООН).

Эта сумма почти в три раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины на 2025 год, указывает премьер-министр страны Юлия Свириденко. Как следует из доклада, больше всего трат - более 96 млрд долларов - необходимо для восстановления транспортного сектора, на втором месте - 90 млрд - жилищный. Затем идут сектор торговли и промышленности (63 млрд), а также сельскохозяйственный (55 млрд). Еще почти 28 млрд долларов нужно будет потратить на ликвидацию последствий взрывов и разминирование территории страны.

Прямой ущерб Украины от полномасштабной войны превысил 195 млрд долларов - это на 19 млрд больше, чем оценка, опубликованная в феврале 2025 года. Больше всего пострадали прифронтовые области и крупные города.

Новая оценка превышает прошлогоднюю на 12%

В прошлогоднем отчете указывалось, что на восстановление Украины в течение ближайших 10 лет потребуется 524 млрд долларов (около 445 млрд евро). Рост связан с увеличением ущерба: число поврежденных или разрушенных объектов энергетики выросло на 21%, а потребности в сфере транспорта из-за атак по портам и железным дорогам возросли на 24%. Кроме того, по данным на конец 2025-го, в Украине повреждено или разрушено 14% жилья, что затрагивает более трех миллионов домохозяйств.

Шмыгаль летом 2025-го: На восстановление нужен 1 трлн долларов

В июле 2025-го Денис Шмыгаль, который на тот момент занимал должность премьер-министра Украины, а сейчас возглавляет министерство энергетики, заявлял, что стране для послевоенного восстановления необходим 1 трлн долларов (около 850 млрд евро) в течение 14 лет.

"Наша концепция предусматривает создание двух фондов общим объемом в один триллион долларов США", - сказал он. По его словам, первый фонд - "Фонд Украины", которым будет управлять Киев, - должен финансироваться за счет конфискованных за рубежом российских активов на сумму более 460 млрд евро, а также специального налога на экспорт российского сырья. Второй фонд объемом почти 400 млрд евро должен формироваться за счет частных инвестиций.

При этом еще в феврале 2025-го Шмыгаль заявлял, что на восстановление Украины после войны потребуются примерно 500 млрд евро. На какой срок рассчитана такая сумма, он не уточнил.

Читайте нас также:
#Украина #ООН #война #Еврокомиссия #восстановление #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • VS
    Vad Sorry
    25-го февраля

    Вас ребята уже психологически подготавливают, ещё и ваши дети будут на это отмывание бабла работать

    7
    0
  • SP
    Sergeis Pob
    24-го февраля

    Река,идёт,какая,водная?

    4
    0
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    24-го февраля

    Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?! (с)

    4
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
1
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео