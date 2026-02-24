Baltijas balss logotype
Перфоратор в обмен на еду: зачем россияне идут в ломбарды 2 489

Бизнес
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Многие эти агрегаты украдены со строек.

Многие эти агрегаты украдены со строек.

Подавляющее большинство домохозяйств РФ оказались закредитованными.

Финансовый пузырь домохозяйств в 2026 году достиг предела. Россияне несут в ломбарды последний инструмент, чтобы выжить.

Статистика выживания: к февралю 2026 года просрочка по кредитам достигла 1,8 триллиона рублей (около 20 миллиардов евро), а уровень отказов в регионах пробил потолок в 83%. Россияне массово переходят на «биологическое обеспечение» через займы до зарплаты и несут в ломбарды бытовую технику, чтобы закрыть кассовый разрыв в семейном бюджете. Рассказываем, чем обернется для экономики эпоха финансовой сегрегации.

Ловушка «отрицательного баланса»

Российский рынок микрокредитования столкнулся с пугающей трансформацией: займы «до зарплаты» превратились в инструмент биологического обеспечения. Реальная инфляция и налоговое давление превращают прибавки МРОТ в пыль еще до того, как деньги попадают на карты. По данным мониторинга потребительских цен, стоимость базовой корзины выживания за последний год выросла на 18%, в то время как индексация зарплат в бюджетном секторе едва достигла 7,5%. В результате миллионы работающих граждан оказываются в состоянии перманентного «отрицательного баланса», когда для покупки базового набора продуктов, оплаты проезда или необходимых лекарств человеку приходится заходить в мобильное приложение банка за очередным микрокредитом.

Средний чек микрозайма в сегменте «до зарплаты» вырос до 14 500 рублей — именно столько сегодня составляет средний «кассовый разрыв» обычной семьи, который приходится закрывать заемными средствами ради покупки еды и оплаты проезда.

Еще недавно мобильный банк казался спасением: нажал пару кнопок и перехватил нужную сумму. В 2026 году эта сказка закончилась. Для 8 из 10 человек попытка взять займ в приложении заканчивается мгновенным отказом. Роботы, подключенные к «Госуслугам», за секунды видят все ваши доходы и долги. Если вы уже отдаете за кредиты половину зарплаты, «цифровой вышибала» выставит вас вон меньше чем за минуту.

Даже если вам чудом одобрили заем, забрать его сразу не получится. Власти ввели «период охлаждения» — якобы для защиты от мошенников. Но по факту это убило саму идею быстрой помощи. Теперь после одобрения деньги «зависают» в воздухе: на 4 часа, если сумма небольшая, и на целых двое суток, если заем крупный.

Теперь и обычного СМС-кода мало — нужно крутить головой перед камерой смартфона и записывать видео. У кого-то старый телефон, у кого-то плохой интернет, а кто-то просто не хочет светить лицом в базе. В итоге те, кому деньги нужны «здесь и сейчас», чтобы закрыть дыру в бюджете, плюют на «умные» приложения и идут на улицу — туда, где висят вывески ломбардов и объявление «деньги наличными».

Средний чек займа в ломбарде сегодня колеблется в диапазоне 12–15 тысяч рублей. Эта сумма практически идентична среднему размеру микрозайма «до зарплаты», что подтверждает тезис: люди идут в ломбард не за развитием бизнеса, а за физическим выживанием до следующего транша от работодателя. В условиях, когда легальные МФО связаны по рукам и ногам лимитами на выдачу, ломбарды становятся «тихой гаванью» для тех, кому везде отказано. Но цена этой гавани высока: фактически семьи лишаются своего последнего имущества за 30–50% от его реальной рыночной стоимости, что окончательно фиксирует их в состоянии беспросветной бедности.

#инфляция #кредиты
Оставить комментарий

(2)
  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    В России меняют перфоратор на еду, в Латвии, еду на геополитику. Там закладывают перфоратор, здесь, здравый смысл.

    19
    2
  • Д
    Добрый
    Janina LV
    25-го февраля

    У тебя нет ни того,ни другого

    1
    8

