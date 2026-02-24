Во вторник из-за технических неполадок во второй половине дня наблюдались перебои в работе сайтов многих государственных и муниципальных учреждений Латвийской Республике. Они были недоступны или работали с перебоями и замедлением.

Сбои были, например, в работе портала «Latvija.lv», сайта Кабинета министров «mk.gov.lv», а также сайтов министерств, самоуправлений и других государственных учреждений.

Об этом сообщили в государственном АО «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs» (LVRTC), которое отвечает за местный интернет.

В ответственной за кибер-безопасность организации «Cert.lv» сообщили, что перебои доступа к госпорталам не были связаны с внешним воздействием. Проблемы также не были связаны с кибератакой.

Сбои в работе во вторник, похоже, были связаны с выявленными на стороне LVRTC техническими проблемами в работе сети передачи данных.

Вечером после 19:00 «Cert.lv» сообщил, что сбои в работе межсетевого экрана устранены и его функционирование полностью восстановлено. Пользователям рекомендуется повторно активировать DNS-фаервол.

DNS-фаервол в среднем ежемесячно предотвращает более 200 000 попыток пользователей открыть вредоносные ссылки.