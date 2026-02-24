Baltijas balss logotype
Ищут причины обрушения государственных порталов Латвии: с России подозрения уже сняли

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ищут причины обрушения государственных порталов Латвии: с России подозрения уже сняли

Во вторник из-за технических неполадок во второй половине дня наблюдались перебои в работе сайтов многих государственных и муниципальных учреждений Латвийской Республике. Они были недоступны или работали с перебоями и замедлением.

Сбои были, например, в работе портала «Latvija.lv», сайта Кабинета министров «mk.gov.lv», а также сайтов министерств, самоуправлений и других государственных учреждений.

Об этом сообщили в государственном АО «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs» (LVRTC), которое отвечает за местный интернет.

В ответственной за кибер-безопасность организации «Cert.lv» сообщили, что перебои доступа к госпорталам не были связаны с внешним воздействием. Проблемы также не были связаны с кибератакой.

Сбои в работе во вторник, похоже, были связаны с выявленными на стороне LVRTC техническими проблемами в работе сети передачи данных.

Вечером после 19:00 «Cert.lv» сообщил, что сбои в работе межсетевого экрана устранены и его функционирование полностью восстановлено. Пользователям рекомендуется повторно активировать DNS-фаервол.

DNS-фаервол в среднем ежемесячно предотвращает более 200 000 попыток пользователей открыть вредоносные ссылки.

#Латвия
Оставить комментарий

(2)
  • bt
    bory tschist
    25-го февраля

    ну, разумеется, рф –"вне подозрения". достаточно вспомнить пакт о не нападении молотовa-риббентропа, после которого бешеный aдольф, заxватив в агонии полЕвропы, напал на "процветающий" ссcp. сегодня, в роли бешенного aдольфа – вовочка путин

    3
    40
  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    Россия ни при чём — порталы рухнули по идейным соображениям. Сайты упали от стыда, за потраченные 665 миллионов евро в Украине.

    95
    5

