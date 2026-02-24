На Комиссии Сейма по запросам на минувшей неделе рассматривалась актуальная тема телефонного мошенничества, с коим, по данным соцопросов, столкнулся уже 71% жителей Латвии.

Уровень возрос на 48%

Таков оказался в республике существенный подъем случаев «разводок» по телефону – с 16 миллионов евро в целом за 2024 год, до 23,7 млн в 2025 году. Всего зарегистрировано 6479 случаев.

«Тысячи человек каждый год вводятся в заблуждение, с утерей как средств, так доверия государственной власти, – констатируется в запросе парламентской оппозиции. – Мошенники используют эмоциональные манипуляции, заставляя людей действовать поспешно и принимать необдуманные решения».

И не сказать, чтобы эти самые власти ничего не делали: 16 декабря минувшего года на Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) обсуждалось отсутствие в Латвии регулирования SIM-box. Это специальное оборудование, позволяющее устанавливать и одновременно использовать большое количество (десятки или сотни) SIM-карт разных операторов связи. Оно работает как GSM-шлюз, конвертируя интернет-трафик (VoIP) в обычные звонки и SMS. В основном используется мошенниками для подмены номеров, массовых рассылок, обхода защитных систем и, соответственно, собственного, незаконного заработка.

Что делать?

Регулирование Евросоюза, отмечается в документе Сейма, уже вменяет операторам связи в обязанность предотвращать подобные звонки. В нашей стране, однако, это происходит лишь фрагментированно. В частности, один из мобильных операторов предлагает автоматическую блокировку мошеннических звонков, маскируемых под латвийские номера. Конечно, услуга блокировки не бесплатна. К том же «эффективность подобного решения ограничивает недостаток регулирования, не позволяющий осуществлять более широкие мероприятия». Поэтому предлагается:

предоставить Комиссии по регулированию общественных услуг полномочия по внесению требований и обязывающих правил для операторов связи;



дать последним «ясную правовую основу» для ограничения мошенничества;

запретить услуги SIM box.

ввести более суровые наказания для мошенников, выдающих себя за представителей государственной власти и финансовых учреждений.

Широка преступная фантазия

«Констатированы следующие случаи мошенничества, – отмечает План предотвращения и борьбы с организованной преступностью, срок выполнения коего завершился в 2025 году:

мошенники пытаются получить банковские инструменты удаленного подключения или данные платежных карт, выдавая себя за работников банков;

мошенники или так называемые «поддельные брокеры» призывают вкладывать финансовые средства в различные брокерские/инвестиционные платформы;

мошенники пытаются выманить данные платежных карт клиентов, используя логотипы почтовых предприятий DPD Latvija и OMNIVA;

мошенники размещают объявления в социальных сетях или порталах объявлений о приобретении и заказе различных товаров;

поддельные звонки, СМС, э-почта от имени учреждений и предприятий, а также иные виды мошенничества».

«Ситуация в области телефонного мошенничества все более ухудшается, – указывается далее в запросе депутатов к министру внутренних дел Рихардсу Козловскису («Новое Единство»). – Этот вид мошенничества стал систематической угрозой, с которой жители Латвии сталкиваются каждый день, но министерство очевидно с этим не справляется».

Главный банкир страны Мартиньш Казакс в интервью Латвийскому радио в прошлом месяце сказал, что этот подвид криминала в стране «можно назвать бизнесом». Одновременно президент БЛ призвал ответственные министерства прекратить «тянуть резину». В Литве, по оценке господина Казакса, с подобными проявлениями поступают куда жестче!

В глобальном масштабе – 1,03 триллиона евро

Данную впечатляющую цифру представил в ответном обращении к депутатам министр Р.Козловскис. То есть Латвия отнюдь не одинока в сей проблеме.

Однако обращает внимание, что наши потери от мошенников – 0,0023% от глобальных. Между тем, внутренний валовый продукт Латвии составляет приблизительно 0,04% от мирового ВВП. Соответственно, в нашей стране трудовой евро защищен на порядок выше, чем в остальном мире.

Либо же в связи с малым количеством евро в кошельках трудящихся мошенники в Латвии особо не усердствуют – обмануть швейцарского пенсионера всяко выгоднее, чем латвийского. Чем меньше у нас есть, тем меньше у нас отберут!

Борьба в меру возможностей

Но правоохранители не сдаются: «Государственная полиция в пределах своей компетенции сотрудничает с государственными и негосударственными организациями с целью ограничить доступность способствующего мошенничеству контента в цифровой среде, а также по мере возможности бороться с телефонным мошенничеством». Полицией остановлена деятельность 5 «колл-центров», обыски проводились в Латвии и на Украине, фокусируясь на инвестиционных мошенничествах, лжеполицейских, фейковых банковских работниках и т.п.

«Достигнуты существенные результаты как в привлечении лиц к ответственности, так и в арестах имущественных ценностей — арестовано имущество на сумму более 3,5 млн. евро; в Латвии арестованы 5 лиц, выдано 6 европейских ордеров на арест, проведено 102 обыска, опознаны 89 пострадавших, к уголовной ответственности привлечены 12 лиц, общий причиненный ущерб - 3,1 млн евро. Управление по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции ГП в рамках различных уголовных процессов за два года задержало более 200 человек», – отчиталось МВД.

«Звонки друга» продолжатся

Также МВД разработало и продвигает законопроект о внесении изменений в Закон об электронной связи (24-TA-3267), которым предусматривается установить обязанность коммерсантов электронной связи обеспечивать регистрацию пользователей услуг предоплаты.

Публичное обсуждение законопроекта проходило с 7 ноября 2025 года по 21 ноября 2025 года. Законопроект 4 февраля 2026 года внесен в Госканцелярию на рассмотрение Кабинета министров.

Совет по развитию финансового сектора на заседании принял решение до 31 марта 2026 года внести Министерству сообщения в сотрудничестве с Минюстом и МВД на рассмотрение Кабинета министров необходимые поправки к нормативным актам по снижению борьбы с мошенничеством в финансовой отрасли.

Запрета SIM-box, однако, ждать не следует – «оборудование в настоящее время не регламентировано и используется также в легальных целях», отмечает Р.Козловскис. Потому предполагаются лишь мероприятия по ограничению его противозаконного применения. А значит – «звонки друга» продолжатся!