Депутат Рижской думы Ринголдс Балодис обратил внимание на недавнее интервью youtube-каналу экс-директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса. Поскольку Цитсковскиса "ушли" с должности и сделали единственным виновным "самолетного скандала", то терять ему уже нечего и он начал делиться тем, что знает. Так Цитсковскис дал понять, что открытые заседания правительства, зачастую, являются театральными постановками для наивных зрителей.

"Янис Цитсковскис в интервью фактически говорит, что введенные в свое время Эйнаром Репше открытые заседания Кабинета министров во многом являются фарсом. Идея была красивая – открытость, общественный контроль, прозрачные решения. Реальность? Постановка.

Он рассказывает конкретный эпизод, когда правительство возглавлял Кришьянис Кариньш. Перед официальным заседанием Кабинета министров, еще до прибытия части коалиционных министров, проходит своего рода генеральная репетиция. Премьер, отдельные министры и даже чиновники Минфина разыгрывают сценарий: кто что спросит, что ответит, как сформулирует, как оппонента «загонят в угол». Это означает, что публичное заседание не является дискуссией и моментом принятия решения. Это спектакль. Решения заранее согласованы, позиции разделены, места для импровизации нет. Если это система, то открытость становится декорацией. Обществу демонстрируется процесс, который на самом деле уже закончился за закрытыми дверями.

И это важный вопрос: является ли заседание правительства местом, где принимаются решения, или местом, где разыгрывается политический перформанс? Даже сам Репше в свое время признался, что открытые заседания КМ на практике превращаются в фарс. Нам нужны реальные решения и ответственность. А не театры с заранее распределенными ролями", - констатирует депутат Ринголдс Балодис.