Могут ли солнечные лучи негативно сказаться на нашем зрении? 0 200

Дом и сад
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли солнечные лучи негативно сказаться на нашем зрении?

На ярком солнце находиться на улице довольно сложно, особенно в полдень. Мы все осведомлены о том, что смотреть на солнце опасно для глаз, но как насчет бокового зрения? Замечаем ли мы этот свет и вредит ли он нам?

 

При длительном взгляде на солнце на сетчатку глаза попадает значительное количество ультрафиолетового света, что может привести к солнечной ретинопатии. В крайних случаях это может вызвать слепоту (что случается крайне редко), но смотреть прямо на солнце очень болезненно, что обычно приводит к появлению пятен перед глазами, затуманенному зрению или ухудшению восприятия цветов.

Однако стоит задуматься, что мы можем воспринимать яркий солнечный свет и боковым зрением. В чем же заключается разница? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в анатомии глаза. В передней части глаза располагается хрусталик, который отвечает за фокусировку света на желтом пятне (пигментированной области сетчатки овальной формы, находящейся напротив зрачка, где зрение наиболее четкое). Зрачок расположен в центре, поэтому, когда вы смотрите прямо на солнце, свет попадает непосредственно на хрусталик, фокусируясь на сетчатке.

Когда же вы смотрите на солнце не напрямую, а боковым зрением, в зрачок и на хрусталик попадает меньше света, который не может повредить сетчатку. Это можно легко понять, вспомнив эксперимент с лупой и солнечными лучами. Дело в том, что поверхность лупы изогнута, поэтому все лучи, кроме тех, что проходят через центр, преломляются. Лучи, проходящие через центр, могут либо не преломляться вовсе, либо слегка смещаться в пространстве.

