Музыкальный фестиваль Positivus, который в последние годы проводится в Риге, в 2026 году будет проходить только один день и переедет на новую площадку. Организаторы объясняют это желанием создать насыщенное и незабываемое музыкальное событие с участием популярных артистов.

В этом году главным гостем фестиваля станет шотландский диджей и продюсер Келвин Харрис — его выступление на Большой эстраде Межапарка в Риге запланировано на 6 августа и будет единственным выступлением артиста в странах Балтии в 2026 году.

Харрис - один из самых влиятельных представителей электронной танцевальной музыки XXI века. У музыканта 14 номинаций MTV VMA и две победы, пять номинаций Grammy и премия Grammy за лучший видеоклип — We Found Love.

Несмотря на сокращённый формат до одного дня, организаторы обещают богатую музыкальную программу с несколькими артистами, которые создадут полноценную атмосферу фестиваля с момента открытия и до окончания концертов.

Фестиваль в этом году пройдёт на Большой эстраде Межапарка в Риге, что, по словам организаторов, позволит создать новый уникальный опыт для публики.