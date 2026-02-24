Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фестиваль Positivus переезжает с Луцавсалы в Межапарк 0 175

Культура &
Дата публикации: 24.02.2026
LETA
Изображение к статье: Фестиваль Positivus переезжает с Луцавсалы в Межапарк

Музыкальный фестиваль Positivus, который в последние годы проводится в Риге, в 2026 году будет проходить только один день и переедет на новую площадку. Организаторы объясняют это желанием создать насыщенное и незабываемое музыкальное событие с участием популярных артистов.

В этом году главным гостем фестиваля станет шотландский диджей и продюсер Келвин Харрис — его выступление на Большой эстраде Межапарка в Риге запланировано на 6 августа и будет единственным выступлением артиста в странах Балтии в 2026 году.

Харрис - один из самых влиятельных представителей электронной танцевальной музыки XXI века. У музыканта 14 номинаций MTV VMA и две победы, пять номинаций Grammy и премия Grammy за лучший видеоклип — We Found Love.

Несмотря на сокращённый формат до одного дня, организаторы обещают богатую музыкальную программу с несколькими артистами, которые создадут полноценную атмосферу фестиваля с момента открытия и до окончания концертов.

Фестиваль в этом году пройдёт на Большой эстраде Межапарка в Риге, что, по словам организаторов, позволит создать новый уникальный опыт для публики.

Читайте нас также:
#Рига #артисты #культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В продажу поступили билеты на грандиозное музыкальное событие Gala Galante. Viva La Musica!
Изображение к статье: Директор Лувра ушла в отставку на фоне череды скандалов
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео