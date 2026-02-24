Цветущий сад радует глаз, но это также и рискованный период: в это время множество болезней может поразить плодовые культуры, оставаясь незамеченными до последнего момента.

1. Монилиоз

Данное заболевание затрагивает исключительно косточковые культуры — вишни, сливы и черешни. Сразу после цветения на концах побегов листья начинают увядать и коричневеть, а сами концы веток засыхают. Это заболевание значительно снижает урожайность, ягоды становятся меньше, а их вкус ухудшается. Зимостойкость дерева также падает. При сильном поражении дерево может погибнуть. Для профилактики рекомендуется обрабатывать деревья специальными препаратами дважды: в фазе зелёного конуса и розового бутона.

2. Коккомикоз

Эта инфекция также поражает только косточковые культуры и является более опасной, чем монилиоз: коккомикоз может привести к гибели дерева, особенно если сорт не обладает устойчивостью к этому заболеванию. Болезнь «заселяется» на растениях в мае, а к середине июня на листьях появляются красно-бурые пятна, которые затем сливаются, листья засыхают и опадают, а плоды мельчают и тоже засыхают.

Дерево может сбросить листву уже в июле, что значительно снижает его зимостойкость, и оно может вымерзнуть даже в не слишком морозные зимы.

Обрабатывайте поражённые деревья бордоской жидкостью или современными препаратами трижды за сезон: сразу после цветения, через две недели после цветения и после сбора урожая.

3. Камедетечение

Это заболевание встречается только у косточковых культур, и иногда его причиной становятся морозобоины. Проявляется в мае. На коре появляются трещины различного размера, из которых выделяется густая коричневато-прозрачная жидкость, напоминающая клей или гель. Камедь — это результат превращения клеток древесины при поражении грибком. Грибок проникает в места повреждения коры, поэтому все раны необходимо своевременно замазывать.

Удалите повреждения, обработайте раствором медного купороса (10 г на литр воды). Затем хорошо натрите это место листьями или соком щавеля. Щавель желательно всегда иметь под рукой, замораживать и использовать по мере необходимости (грибок, вызывающий камедетечение, не переносит щавелевую кислоту). После этого замажьте рану садовым бальзамом на основе хвойной смолы. Существуют также некоторые препараты, предназначенные для профилактической обработки от камедетечения.



4. Ржавчина груши

Оранжевые пятна или крапинки на листьях груши указывают на ржавчину, опасное грибковое заболевание. Оно обычно проявляется в конце мая — начале июня, но первые признаки могут быть незначительными. Если болезнь запустить, это приведёт к преждевременному опадению листьев и отсутствию урожая. Морозостойкость груши значительно снижается, и дерево может вымерзнуть даже при небольших морозах. Гриб агрессивен и имеет промежуточного хозяина — можжевельник, который растёт в радиусе 100 метров от груши.

Для профилактики ржавчины проводите обработку до и после цветения. Для лечения помогут современные средства, а также препараты с серой и медью.