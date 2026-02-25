Baltijas balss logotype
«Кто этот тип?» Владелец магазина в Резекне хочет, чтобы он ответил за свои поступки 0 2267

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Кто этот тип?» Владелец магазина в Резекне хочет, чтобы он ответил за свои поступки
ФОТО: скриншот видео TV3

В минувшие выходные один магазин одежды в Резекне пережил попытку кражи. Взломщик разбил стекло входной двери и дальше не пошел, покинув место происшествия. Неизвестно, почему попытка проникновения была прервана, однако, если бы он продолжил задуманное, охрана на объект вообще не приехала бы.

Камеры магазина зафиксировали нерешительного взломщика — ночью, разбив стекло входной двери, он некоторое время стоял у входа, раздумывая, стоит ли проникать внутрь, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

О случившемся владелец Андрис узнал только на следующее утро, так как это была первая ночь за год, когда сотрудница, закончив смену, забыла включить сигнализацию. О произошедшем его сообщили соседи, и лишь утром удалось осмотреть место происшествия.

Камера Андриса, к сожалению, записала лишь небольшой 10-секундный фрагмент, поэтому были запрошены видеозаписи соседей, чтобы понять, куда направился мужчина. Стало ясно, что он действительно передумал и после того, как разбил стекло, ушел.

Андрис считает, что если бы взломщик довел задуманное до конца, он мог бы практически полностью обокрасть магазин, так как охрана не прибыла бы. Сейчас единственные убытки — разбитое стекло и наклейка с маркировкой, что в общей сложности стоит более 300 евро. Стекло в двери двойное, и владельцу трудно поверить, что такие повреждения могли быть причинены коленом или ногой. По поводу личности виновного уже есть версии, однако Андрис проявляет осторожность и конкретных имен пока не называет.

Владелец поддерживает регулярную связь с правоохранительными органами и сам не сидит сложа руки. В аккаунте Андриса в Facebook уже опубликовано видео с большим количеством просмотров, в котором он рассказывает о случившемся и призывает тех, кто что-либо знает, предоставить информацию. Велика вероятность, что и сам виновник уже посмотрел это видео.

Андрис призывает откликнуться не только очевидцев, но и самого взломщика — не для того, чтобы как-то с ним расправиться, а чтобы рассчитаться. Владельцу было бы гораздо проще, если бы совершивший это перечислил ему деньги и оплатил установку нового стекла во входной двери.

#безопасность #кража #социальные сети #ущерб #преступления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
