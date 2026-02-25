Baltijas balss logotype
Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют

Культура &
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют

Бывают моменты, когда новые фильмы и сериалы кажутся однообразными, а свежих идей не хватает. Тогда хочется вернуться в эпоху, когда фантастика ценилась за идеи, а не за спецэффекты. Вот подборка пяти сериалов 1990 года, которые до сих пор не стыдно пересматривать.

5. Странная семейка (Maniac Mansion, 1990)

4aadb268e4.webp

Начнем с чего-то откровенно странного и забавного. Дом чокнутого ученого, его эксцентричной жены, обычных подростков и мутантов, а также разумный метеорит Фред — сюрреалистическая комедия положений. Каждый день в доме Эдисонов полон абсурдных изобретений и нелепых ситуаций. Идеально для тех, кто хочет отвлечься и насладиться юмором 90-х.

Рейтинг: 6.1

4. Флэш (The Flash, 1990–1991)

62d0d1d350.webp

Барри Аллен, обычный полицейский-криминалист, получает сверхскорость после несчастного случая с химикатами и электричеством. Без эпических CGI и многомиллионного бюджета, сериал показывает камерную, честную историю о супергерое, который учится контролировать свои силы и защищать город.

Рейтинг: 6.9

3. Посредник (1990)

dfae32353a.webp

Отечественная фантастика с моралью: загадочный шар нависает над Землей, и люди начинают подчиняться неизвестной силе. Школьник Серёжа и его друзья пытаются спасти планету. Современные спецэффекты уступают место интересной идее и вере в человека.

Рейтинг: 7.2

2. Боишься ли ты темноты? (Are You Afraid of the Dark?, 1990–2000)

9211ac7e7c.webp

Антология коротких ужастиков для подростков. Группа «Полуночного сообщества» рассказывает страшные истории у костра. Без излишней жестокости, но с настоящей атмосферой ужаса: призраки, проклятые дома и загадочные куклы. Настоящая ностальгия для тех, кто рос в 90-е.

Рейтинг: 7.9

1. Твин Пикс (Twin Peaks, 1990–2017)

0a44426f0d.webp

Феномен телевидения: маленький городок, тело Лоры Палмер, приезжает агент ФБР Купер. Гипнотическое путешествие по тайнам американской провинции, сюрреалистический детектив, где каждая деталь символична. Культовый сериал, который до сих пор будоражит умы и меняет представление о телевидении.

Рейтинг: 8.4

источник

#телевидение #мистика
