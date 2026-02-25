Беспокойство о здоровье и старении влияет не только на эмоции — оно может ускорять старение на клеточном уровне. Исследования показывают, что биологический возраст человека определяется не только календарными годами, но и состоянием клеток.
Эпигенетические часы: измеряем скорость старения
Эпигенетические часы оценивают химические изменения в ДНК, которые влияют на работу генов, не изменяя сам генетический код. Методы вроде GrimAge2 и DunedinPACE позволяют измерить накопленные биологические повреждения и скорость старения организма.
Исследователи из NYU проанализировали 726 женщин и выяснили, что страхи, связанные с ухудшением здоровья, напрямую связаны с ускорением клеточного старения по методике DunedinPACE.
Какие страхи ускоряют старение
- Потеря здоровья и болезни — сильный фактор ускоренного старения.
- Потеря привлекательности — статистически не влияет на биологический возраст.
- Репродуктивное старение — также не связано с эпигенетическими часами.
Хронический стресс, вызванный тревогами о здоровье, повышает воспаление и ускоряет «износ» клеток, влияя на биологические процессы старения.
Как замедлить процесс
Здоровый образ жизни способен частично нивелировать эффект страхов:
- правильное питание
- регулярная физическая активность
- снижение стресса и поддержка психологического здоровья
Даже при наличии тревог, эти шаги помогают организму оставаться «молодым» и замедлять клеточное старение.
Исследование подтверждает: старение — это не только цифра в паспорте. Наши мысли и психоэмоциональное состояние напрямую влияют на здоровье клеток, поэтому важно не игнорировать тревоги, но и не позволять им управлять телом.
