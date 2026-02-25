Baltijas balss logotype
Один аксессуар — три образа: как вписать шарф с бахромой в весенний гардероб

Люблю!
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Один аксессуар — три образа: как вписать шарф с бахромой в весенний гардероб

Аксессуар с выразительной бахромой вышел в лидеры весенних трендов 2026 года. Стилисты отмечают, что шарф с длинными нитями легко трансформирует базовый гардероб и позволяет создавать разные образы без сложных комбинаций.

Бахрома сохраняет позиции в числе заметных модных направлений уже несколько сезонов. В 2026 году она получила новое прочтение — в формате шарфов, которые активно появляются в стритстайле и подборках модных редакций. Декоративные нити добавляют динамики даже самому лаконичному комплекту, делая образ более фактурным.

Эксперты по стилю выделяют два актуальных формата аксессуара. Первый — объемный палантин из шерсти или смесовой ткани. Такой вариант подходит для прохладной погоды и органично сочетается с пальто прямого кроя, плотными жакетами и трикотажем. Длинная бахрома здесь выступает как финальный акцент и усиливает визуальный объем.

Второй формат — легкий шарф из шелка, вискозы или тканей с добавлением эластана. Он отличается пластичностью и подходит для стилистических экспериментов. Именно тонкие модели чаще всего используются для нестандартных способов ношения.

Три способа стилизации

1. Классический вариант — на шее.

Самый универсальный способ — свободно перекинуть шарф через шею, оставив концы спереди. Допускается легкая асимметрия: один край может быть длиннее другого. Главное правило — не прятать бахрому, поскольку именно движение нитей формирует нужный эффект.

11.1-modny.jpg

2. Вместо пояса.

Тонкий шарф можно сложить по длине и использовать как декоративный кушак поверх брюк, юбки или даже пальто. Узел или мягкий бант фиксируют аксессуар на талии, а свободно ниспадающая бахрома создает ощущение динамики.

Poyas.png

3. В качестве накидки.

Широкий палантин уместно набросить на плечи поверх платья или базового джемпера. При желании его можно закрепить брошью. В этом случае шарф берет на себя роль центрального акцента образа.

11.3.jpg

Цветовые решения

Стилисты советуют выбирать нейтральные оттенки — молочный, бежевый, карамельный — если аксессуар планируется как универсальный элемент гардероба. Более насыщенные варианты, такие как охра, терракота или глубокий зеленый, подходят для создания выразительных акцентов.

4.2-modny.jpg

...Шарф с бахромой в сезоне весна-2026 стал примером того, как один аксессуар способен изменить характер всего образа. Универсальность, вариативность ношения и выразительная фактура сделали его заметным элементом гардероба. По мнению стилистов, именно такие функциональные и трансформируемые детали определяют современные модные тенденции.

#мода #стиль #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
