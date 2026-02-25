В Никрацской волости Кулдигского края будет построен складской комплекс стоимостью около 100 миллионов евро, и таким образом в этом крае будет четыре военных объекта, сообщает ЛЕТА.

В Никрацской волости новое строительство запланировано на территории площадью 629 гектаров. Там предусмотрены склады, ангары, административные здания, вспомогательные постройки, подъездные дороги и инженерные коммуникации, выяснило агентство ЛЕТА в Министерстве обороны.

Развитие объекта планируется по схеме государственно-частного партнерства. Строительство намечено завершить в 2029 или 2030 году. Проект по поручению Министерства обороны реализует ООО "Valsts nekustamie īpašumi".

Публично известно, что в Кулдигском крае уже сейчас есть три военных объекта — штаб 4-й Курземской бригады Земессардзе и 45-й батальон боевого обеспечения Земессардзе в Кулдиге на улице Вентспилс, военная база "Mežaine" в Скрунде, а также находящаяся в ведении Центра яунсаргов Рудбаржская усадьба в Рудбаржской волости, где планировалось открыть школу, однако эти планы были приостановлены.

Недалеко от Никрацской волости, в Вайнёдской волости Южнокурземского края, расположен открытый в 2016 году армейский складской комплекс.

Как уже сообщалось, в соответствии с механизмом государственно-частного партнерства на военной базе в Селии в Сецской волости Айзкраукльского края планируется инвестировать 228 миллионов евро.