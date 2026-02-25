Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Под Кулдигой построят армейский складской комплекс за 100 миллионов евро 1 767

Наша Латвия
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Под Кулдигой построят армейский складской комплекс за 100 миллионов евро

В Никрацской волости Кулдигского края будет построен складской комплекс стоимостью около 100 миллионов евро, и таким образом в этом крае будет четыре военных объекта, сообщает ЛЕТА.

В Никрацской волости новое строительство запланировано на территории площадью 629 гектаров. Там предусмотрены склады, ангары, административные здания, вспомогательные постройки, подъездные дороги и инженерные коммуникации, выяснило агентство ЛЕТА в Министерстве обороны.

Развитие объекта планируется по схеме государственно-частного партнерства. Строительство намечено завершить в 2029 или 2030 году. Проект по поручению Министерства обороны реализует ООО "Valsts nekustamie īpašumi".

Публично известно, что в Кулдигском крае уже сейчас есть три военных объекта — штаб 4-й Курземской бригады Земессардзе и 45-й батальон боевого обеспечения Земессардзе в Кулдиге на улице Вентспилс, военная база "Mežaine" в Скрунде, а также находящаяся в ведении Центра яунсаргов Рудбаржская усадьба в Рудбаржской волости, где планировалось открыть школу, однако эти планы были приостановлены.

Недалеко от Никрацской волости, в Вайнёдской волости Южнокурземского края, расположен открытый в 2016 году армейский складской комплекс.

Как уже сообщалось, в соответствии с механизмом государственно-частного партнерства на военной базе в Селии в Сецской волости Айзкраукльского края планируется инвестировать 228 миллионов евро.

Читайте нас также:
#инвестиции #строительство #инфраструктура #оборона
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
1
4
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • YY
    Yu Yu
    25-го февраля

    сводка для ворогов )))

    7
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!
Изображение к статье: Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается
Изображение к статье: В проблемах Латгалии виноват… её комплекс жертвы - экономист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео