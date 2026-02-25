Королевские особы обычно не раскрывают свои доходы, но в 2026 году испанские монархи обнародовали бюджет, и стало ясно, сколько на самом деле зарабатывают остальные европейские монархи.

Испания: скромные миллионы

Бюджет Королевского двора на 2026 год составил 8,43 млн евро.

Король Филипп VI будет получать 290 000 евро в год, королева Летиция — 160 000 евро, а мать короля, королева София, — 131 000 евро.

Эти суммы немного выше прошлого года, но по сравнению с другими монархиями остаются умеренными.

Великобритания: цифры впечатляют

Бюджет британской короны в 2025 году вырос с 86,3 млн до 132 млн фунтов стерлингов (~159 млн евро), в основном на реставрацию Букингемского дворца и обновление воздушного флота.

Принц Уильям получил 30 млн долларов дохода от имения герцогства Корнуолл.

Король Чарльз и Кейт Миддлтон имеют дополнительные доходы через герцогство Ланкастерское.

Нидерланды: стабильность и наследие

Бюджет нидерландской короны в 2025 году составил 58,9 млн евро.

Король Виллем-Александр: 1 млн евро

Королева Максима: 410 000 евро

Бывшая королева, мать короля, Беатрикс: 1,7 млн евро

Наследная принцесса Катарина-Амалия: 1,5 млн евро

Норвегия: открытых данных мало

В 2025 году королевская семья получила около 30 млн евро, из которых известно, что король Харальд V и королева Соня получили по 1,5 млн евро каждый. Доходы кронпринца и кронпринцессы не раскрыты.

Дания: наследие Маргрете II

После отречения королевы Маргрете II её сын Фредерик X возглавил корону и увеличил бюджет до 19 млн евро.

Король Фредерик X и королева Мэри: по 3 млн евро

Бывшая королева Маргрете II: 1,6 млн евро

Швеция: умеренные зарплаты

Бюджет Швеции в 2025 году составил 13 млн евро, половина из которых шла на покрытие расходов короля.

Король Карл Густав и королева Сильвия: 750 000 евро вместе

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль: 400 000 евро

Принц Карл Филипп и принцесса София: по 100 000 евро

Младшая дочь королевской четы, принцесса Мадлен, зарплату не получает, а её муж, Кристофер О’Нил, ещё до свадьбы решил не работать на королевскую семью.

Вывод: несмотря на роскошный образ жизни, зарплаты монархов сильно различаются по странам — от скромных сотен тысяч евро в год в Швеции до миллионов в Великобритании и Нидерландах.

