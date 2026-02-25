Baltijas balss logotype
От безработного до лучшего книжного дизайнера Европы: как Алексей Мурашко из Беларуси получил признание в Латвии 0 171

Lifenews
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: От безработного до лучшего книжного дизайнера Европы: как Алексей Мурашко из Беларуси получил признание в Латвии
ФОТО: LETA

Алексей Мурашко начал заниматься книжным дизайном незапланированно — когда потерял работу. Сейчас он является одним из ведущих мировых дизайнеров печатных изданий. Художник родом из Беларуси, но уже почти двадцать лет живет в Латвии, и теперь признан лучшим книжным дизайнером Европы, рассказывает передача "900 секунд" (ТВ3).

Премия European Design Awards вручается уже двадцать лет, и к круглому юбилею был создан рейтинг, в котором по количеству полученных наград первое место занял Алексей Мурашко: "Когда я получил это письмо, я сначала подумал, что оно слишком странно написано, решил, что это спам. Без шуток".

На следующее утро Алексей еще раз все проверил и выяснилось, что он действительно признан лучшим книжным дизайнером Европы, уточняет ТВ3.

За свою работу Алексей получил множество наград в разных странах. Интересно, что работа в сфере дизайна печатных изданий началась для него неожиданно.

"Я остался без работы, но у меня сохранились связи с культурными институциями. Ко мне стали обращаться люди с новыми проектами, и буквально за два-три года это стало моей специализацией".

Алексей подчеркивает, что при создании книги внимание необходимо уделять всему процессу. Его работа заканчивается только тогда, когда книга доставлена на склад издателя: "Я контроль-фрик, для меня очень важно контролировать все этапы — как только теряешь контроль, весь проект может пойти не так".

В Латвии Алексей Мурашко живет с 2007 года. За это время он не только получил международное признание и стал лучшим дизайнером Европы, но и неоднократно удостаивался латвийской премии книжного искусства "Золотая яблоня".

#книги #интервью #дизайн #Латвия #Европа #награды #культура #успех #карьера #художник
Оставить комментарий

