Что стало с детьми 100-летнего композитора Зацепина 0 768

Lifenews
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маэстро всегда на связи.

Маэстро всегда на связи.

У творческого человека была бурная личная жизнь.

26 марта 2026 года в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится событие, которое войдёт в историю культуры — 100-летний юбилей Александра Сергеевича Зацепина, народного артиста России, легендарного композитора, подарившего миллионы улыбок и воспоминаний.

Александр Зацепин стал известен как советский и российский композитор, автор музыки к таким кинолентам, как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и другие. Благодаря ему появились и такие композиции, как «Есть только миг», «Куда уходит детство». Поклонники творчества интересуются и тем, что происходит в личной жизни знаменитости, например как сложились судьбы детей Александра Зацепина.

Сын Евгений Зацепин

Старший из детей Александра Зацепина родился в 1951 году. Матерью сына Евгения стала начинающая актриса Ревмира Соколова, первая жена композитора, с которой они прожили вместе только три года. Они поженились, когда девушка была беременна от другого мужчины, но Александр узнал об этом обстоятельстве уже после свадьбы. Он не стал отказываться от избранницы и устраивать скандал. Более того, даже предложил супруге удочерить новорожденную девочку, относился к ней как к родной.

Однако судьба ребенка оказалась трагической: спустя год дочь Ревмиры умерла. Женщина нашла в себе силы забеременеть еще раз, однако не уделяла сыну должного внимания: оставляла ребенка под присмотром соседей на несколько часов. Тем не менее Евгений Зацепин после развода родителей остался с матерью, а отец стал платить наследнику алименты. Однако экс-возлюбленная долгое время не оставляла композитора в покое, шантажировала и распространяла о нем ложную информацию, добиваясь того, чтобы Зацепина исключили из консерватории.

Композитору удалось восстановить справедливость, однако мать по-прежнему мало заботилась об их сыне. Поэтому, когда отец узнал о плохой успеваемости Жени в школе, решил забрать его в новую семью. Александр нанял мальчику репетитора, однако тот решил вернуться к родительнице после того, как получил от нее жалостливое письмо. После службы в армии медики поставили парню диагноз «рассеянный склероз». Александр Сергеевич позже рассказывал в интервью, что болезнь стремительно прогрессировала, у Евгения постоянно отнимались руки.

Старший наследник знаменитости был внешне похож на отца, также хотел заниматься музыкой. Однако его мечтам не суждено было осуществиться. Евгений Зацепин прожил всего 24 года и умер в 1975-м. Смерть сына стала тяжелым ударом для композитора, который в то время отправился на гастроли за границу и не успел приехать на похороны. Александр Сергеевич едва нашел в себе силы пережить эту трагедию. Позже он неоднократно навещал могилу Евгения. Его мать Ревмира так и не стала известной актрисой и не сумела устроить личную жизнь. Женщина умерла в 2008-м и была похоронена рядом со старшим из детей Александра Зацепина, но сам он об этом узнал только спустя некоторое время.

Дочь Елена Зацепина

Во втором браке композитора с пианисткой Светланой Третьяковой появилась дочь Елена. Девочка родилась в 1956-м. Ее родители прожили вместе 28 лет, а потом мать Елены неожиданно для всех умерла в возрасте 47 лет. Причиной смерти стал лопнувший сосуд, трагедия произошла в считанные часы, медики оказались бессильны. Эта потеря оказалась настоящим испытанием для Александра Сергеевича, даже спустя годы он был не в силах сдерживать слезы, вспоминая любимую Светлану.

ZAZ2.png

Их дочь Елена получила высшее образование в МГИМО, а в дальнейшем уехала жить во Францию. Наследница знаменитости сумела благополучно устроить личную жизнь: вышла замуж, подарив отцу двух внуков. Позже у композитора появились и правнуки, которые также остались жить во Франции. Младшая из детей Александра Зацепина гордится знаменитым родителем и его творческими достижениями. Елена Александровна рассказала представителям прессы, что они с отцом регулярно созваниваются.

Читайте нас также:
#трагедия #музыка #семья #композитор #знаменитости #внуки #кинематограф
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

