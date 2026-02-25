Появилась информация о том, что рэпер Markul (Марк Маркулис), гражданин Латвии, в феврале 2024 года получил российский паспорт. Об этом 22 февраля 2026 года сообщил Telegram-канал SHOT.

Как выяснил SHOT, 32-летнему гражданину Латвии Марку Маркулису (настоящее имя) понадобилось всего два года, чтобы от публичной позиции против войны России в Украине (февраль 2022 года) прийти к получению российского паспорта (февраль 2024 года). Однако теперь за это ему грозит потеря гражданства родной Латвии, пишет nra.lv.

Сразу после начала войны Markul заявил, что в его окружении никогда не будет никого, кто мог бы оправдывать происходящее, и улетел в Лондон. Тем не менее это не помешало ему продолжить зарабатывать деньги в России, и до августа 2022 года он вместе с Тосей Чайкиной выпустил песню "Strela".

Некоторое время Марк провел в Европе, в том числе в Италии, но в итоге вернулся в Москву и начал успешно выступать с концертами, собирая арены с тысячами людей. А в феврале 2024 года певец получил российское гражданство. Однако, сделав это, он нарушил закон своей родной Латвии, где запрещено получать гражданство России в качестве второго гражданства. Наказание — лишение латвийского гражданства.