Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во время обслуживания «Вечного огня» на мемориале в Даугавпилсе произошел взрыв 7 5810

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.02.2026
LETA
ФОТО: LETA

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Работы по обслуживанию проводились 19 февраля. В полиции поясняют, что, взрыв, вероятно, произошел в результате утечки газа.

На размещенном полицией видео видно, что во время взрыва рядом с "Вечным огнем" находился один человек. После взрыва он не мог подняться на ноги.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Читайте нас также:
#происшествие #полиция #взрыв #безопасность #Даугавпилс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
14
5
8
1
5

Оставить комментарий

(7)
  • С
    Сарказм
    25-го февраля

    Откровенно языческий и диковытый обычай. Только в древности он еще имел под собой какую-то основу, огонь надо было поддерживать для чего прилагать усилия, что как бы символизировало память. В современности с читерским подводом газа это уже ничего не символизирует, кроме бесцельного сжигания ресурсов и мразотной большевистской практики сначала закидать противника трупами без счета (потому что плевать, цель оправдывает средства и бабы еще нарожают), а потом устроить это капище (обычно объединенное с "могилой неизвестного солдата") и раз в год гонять туда народ возлагать цветы.

    5
    51
  • З
    Злой
    25-го февраля

    Невозможно, конечно

    15
    3
  • З
    Злой
    25-го февраля

    Появилась возможность у желающих навсегда погасить этот огонь, даже ребёнок знает, что взорвать газ на улице не возможно, думаю, правильный дядя подложил некий предмет, мы живём во времена ненависти к нам.

    74
    3
  • YY
    Yu Yu
    Злой
    25-го февраля

    наоборот.снег скопился.под шапкой над потухшим огнем образовалось скопление газа. дядёк применил карманную зажигалочку, без техники безопасности.и полетел..

    18
    5
  • З
    Злой
    Злой
    25-го февраля

    Полный бред, для взрывоопасной концентрации необходимы чёткие пропорции газа и кислорода.

    27
    3
  • ОВ
    Оби Ван
    25-го февраля

    Вот и карма пришла. Очередная. Она всех достанет. Ответят все.

    2
    50
  • З
    Злой
    Оби Ван
    25-го февраля

    Да, придёт время и тебе подобным придётся переобуваться и нести цветы.

    56
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Индонезийская полиция давно не видела ничего подобного. Иконка видео
Изображение к статье: В таких условиях приходится отсиживать арестантам в стране Суоми. Иконка видео
Изображение к статье: Пока суд да деньги: здесь разбирают дела латвийских банков и телефонных мошенников Эксклюзив!
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Запущен механизм самоуничтожения Латвии - Neatkarīgā
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео