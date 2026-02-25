Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Работы по обслуживанию проводились 19 февраля. В полиции поясняют, что, взрыв, вероятно, произошел в результате утечки газа.

На размещенном полицией видео видно, что во время взрыва рядом с "Вечным огнем" находился один человек. После взрыва он не мог подняться на ноги.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.