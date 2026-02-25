Специалисты изучили образцы волос у 60 человек с болезнью Паркинсона и сравнили их с показателями здоровых испытуемых того же возраста. У пациентов с диагнозом оказались снижены уровни железа и меди, при этом концентрации марганца и мышьяка оказались выше. Наиболее стабильным маркером оказалось именно уменьшение содержания железа. Исследователи отмечают, что волосы лучше отражают длительные изменения в организме, чем кровь или слюна.

Дополнительные эксперименты на грызунах подтвердили связь между дефицитом железа в волосах и нарушениями работы кишечника. У животных с симптомами, напоминающими болезнь Паркинсона, обнаружили ослабление кишечного барьера и изменения активности генов, связанных с усвоением железа. Это поддерживает гипотезу о связи кишечника и мозга при нейродегенеративных заболеваниях.

Авторы подчёркивают, что работа носит предварительный характер и требует проверки на более крупных выборках. Если результаты подтвердятся, анализ волос в будущем может стать одним из способов раннего выявления болезни Паркинсона.