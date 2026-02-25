Массаж часто воспринимают как приятную, но необязательную процедуру, или считают его универсальным средством от всех проблем. На самом деле это серьёзный метод лечебного и профилактического воздействия. Назначать массаж «просто так» или делать всем подряд нельзя, отмечает эксперт.

Эксперт: Александр Скрыпченко, старший инструктор по массажу

Виды массажа и показания

Лечебный (классический) массаж

Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз, артроз, радикулит), невралгии, последствия инсульта, гипертония I–II стадии, реабилитация после инфаркта.

Назначается врачом и направлен на улучшение кровообращения и восстановление тканей.

Расслабляющий массаж

Показания: стресс, хроническая усталость, нарушения сна, мышечное напряжение при сидячей работе, головные боли напряжения.

Воздействует на вегетативную нервную систему, снимает мышечные блоки.

Антицеллюлитный массаж

Показания: эстетические дефекты (целлюлит II–IV стадии), коррекция фигуры, профилактика венозного застоя, посттравматические отёки.

Рассматривается как часть комплексной программы с диетой и тренировками.

Противопоказания

Абсолютные (категорически запрещены):

Онкологические заболевания (кроме реабилитации по назначению врача)

Тромбозы, тромбофлебиты

Нарушения свертываемости крови

Аневризмы сердца и сосудов

Психические расстройства с выраженным возбуждением

Активная форма туберкулеза

Заразные заболевания, острые инфекции

Остеомиелит

Временные и относительные:

Острые состояния: высокая температура, грипп, ОРВИ

Гнойничковые или грибковые поражения кожи, родинки, подозрение на меланому

Свежие травмы, гематомы, отёки (2–3 дня)

Варикоз с трофическими нарушениями

Гипертонический криз

Желчнокаменная болезнь (при массаже живота)

Беременность (особенно ранние сроки)

Важные рекомендации

Хороший массажист никогда не начнёт сеанс без предварительного опроса. Он уточнит самочувствие, давление, наличие травм и хронических заболеваний. Если специалист игнорирует эти моменты — стоит насторожиться.

Массаж — это медицинская процедура, и относиться к нему нужно с пониманием его пользы и ограничений, подчёркивает Александр Скрыпченко.

