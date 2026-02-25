Массаж часто воспринимают как приятную, но необязательную процедуру, или считают его универсальным средством от всех проблем. На самом деле это серьёзный метод лечебного и профилактического воздействия. Назначать массаж «просто так» или делать всем подряд нельзя, отмечает эксперт.
Эксперт: Александр Скрыпченко, старший инструктор по массажу
Виды массажа и показания
Лечебный (классический) массаж
- Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз, артроз, радикулит), невралгии, последствия инсульта, гипертония I–II стадии, реабилитация после инфаркта.
- Назначается врачом и направлен на улучшение кровообращения и восстановление тканей.
Расслабляющий массаж
- Показания: стресс, хроническая усталость, нарушения сна, мышечное напряжение при сидячей работе, головные боли напряжения.
- Воздействует на вегетативную нервную систему, снимает мышечные блоки.
Антицеллюлитный массаж
- Показания: эстетические дефекты (целлюлит II–IV стадии), коррекция фигуры, профилактика венозного застоя, посттравматические отёки.
- Рассматривается как часть комплексной программы с диетой и тренировками.
Противопоказания
Абсолютные (категорически запрещены):
- Онкологические заболевания (кроме реабилитации по назначению врача)
- Тромбозы, тромбофлебиты
- Нарушения свертываемости крови
- Аневризмы сердца и сосудов
- Психические расстройства с выраженным возбуждением
- Активная форма туберкулеза
- Заразные заболевания, острые инфекции
- Остеомиелит
Временные и относительные:
- Острые состояния: высокая температура, грипп, ОРВИ
- Гнойничковые или грибковые поражения кожи, родинки, подозрение на меланому
- Свежие травмы, гематомы, отёки (2–3 дня)
- Варикоз с трофическими нарушениями
- Гипертонический криз
- Желчнокаменная болезнь (при массаже живота)
- Беременность (особенно ранние сроки)
Важные рекомендации
Хороший массажист никогда не начнёт сеанс без предварительного опроса. Он уточнит самочувствие, давление, наличие травм и хронических заболеваний. Если специалист игнорирует эти моменты — стоит насторожиться.
Массаж — это медицинская процедура, и относиться к нему нужно с пониманием его пользы и ограничений, подчёркивает Александр Скрыпченко.
