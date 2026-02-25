Baltijas balss logotype
Массаж — удовольствие или риск? Что нужно знать перед сеансом

Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Массаж часто воспринимают как приятную, но необязательную процедуру, или считают его универсальным средством от всех проблем. На самом деле это серьёзный метод лечебного и профилактического воздействия. Назначать массаж «просто так» или делать всем подряд нельзя, отмечает эксперт.

Эксперт: Александр Скрыпченко, старший инструктор по массажу

Виды массажа и показания

Лечебный (классический) массаж

  • Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз, артроз, радикулит), невралгии, последствия инсульта, гипертония I–II стадии, реабилитация после инфаркта.
  • Назначается врачом и направлен на улучшение кровообращения и восстановление тканей.

Расслабляющий массаж

  • Показания: стресс, хроническая усталость, нарушения сна, мышечное напряжение при сидячей работе, головные боли напряжения.
  • Воздействует на вегетативную нервную систему, снимает мышечные блоки.

Антицеллюлитный массаж

  • Показания: эстетические дефекты (целлюлит II–IV стадии), коррекция фигуры, профилактика венозного застоя, посттравматические отёки.
  • Рассматривается как часть комплексной программы с диетой и тренировками.

Противопоказания

Абсолютные (категорически запрещены):

  • Онкологические заболевания (кроме реабилитации по назначению врача)
  • Тромбозы, тромбофлебиты
  • Нарушения свертываемости крови
  • Аневризмы сердца и сосудов
  • Психические расстройства с выраженным возбуждением
  • Активная форма туберкулеза
  • Заразные заболевания, острые инфекции
  • Остеомиелит

Временные и относительные:

  • Острые состояния: высокая температура, грипп, ОРВИ
  • Гнойничковые или грибковые поражения кожи, родинки, подозрение на меланому
  • Свежие травмы, гематомы, отёки (2–3 дня)
  • Варикоз с трофическими нарушениями
  • Гипертонический криз
  • Желчнокаменная болезнь (при массаже живота)
  • Беременность (особенно ранние сроки)

Важные рекомендации

Хороший массажист никогда не начнёт сеанс без предварительного опроса. Он уточнит самочувствие, давление, наличие травм и хронических заболеваний. Если специалист игнорирует эти моменты — стоит насторожиться.

Массаж — это медицинская процедура, и относиться к нему нужно с пониманием его пользы и ограничений, подчёркивает Александр Скрыпченко.

#профилактика #массаж #здоровье
