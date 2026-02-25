Торговая сеть «Mego» запустила мобильное приложение, которое станет важной частью стратегии цифрового развития компании. В ближайшие годы Mego рассчитывает, что 75–80 % покупателей будут совершать покупки с использованием приложения.

Новый инструмент объединяет актуальные и персональные предложения для клиентов, специальные программы и бонусы в одном удобном формате, усиливая позиции компании на всё более цифровом рынке розничной торговли.

Покупательские привычки в Латвии за последние годы заметно изменились. Всё чаще выбор магазина определяется ценой на товары, удобством и возможностью заранее планировать покупки. По данным отрасли, акции и выгодные предложения остаются одним из ключевых факторов при выборе торговой сети для совершения покупок. Покупатели становятся более рациональными и всё активнее ищут способы экономить в повседневных покупках.

Растёт и роль цифровых каналов коммуникации и привлечения клиентов. Согласно исследованию NielsenIQ Retail Pulse Latvia 2025*, 52 % жителей страны за последние четыре недели использовали мобильные приложения магазинов для поиска информации о предложениях и ценах. При этом до 96 % покупателей крупных розничных сетей участвуют в программах лояльности, что подтверждает: цифровые инструменты становятся неотъемлемой частью повседневного покупательского опыта.

«Мы внимательно следим за тем, как меняются привычки наших клиентов и развивается рынок. Программа лояльности для “Mego” — не новость: уже сейчас более 67 % объема покупок совершается с использованием карты Mego. Однако для более молодой аудитории мобильные приложения давно стали более привычным форматом взаимодействия с брендами. Запуск приложения «Mego Draugs» — логичный шаг вперёд, который позволит предложить нашим клиентам удобные и понятные инструменты для экономии времени и средств», — отмечает руководитель отдела маркетинга «Mego» Александр Афанасьев.

Приложение «Mego Draugs» предлагает не только быстрый и простой доступ к информации об актуальных акциях и удобное управление программой лояльности, но и дополнительные преимущества: специальные цены для пользователей, купоны, скидки ко дню рождения, реферальную программу, историю покупок и цифровые наклейки. В компании подчёркивают, что дальнейшее развитие приложения будет строиться на анализе пользовательского поведения, потребностей клиентов и полученной обратной связи.

О компании SIA «Mego»

«Mego» — один из крупнейших брендов розничной торговли в Латвии и компания со 100 % латвийским капиталом, работающая на рынке более 25 лет. Сеть объединяет 90 магазинов по всей стране, в которых занято более 2300 сотрудников. Компания последовательно развивает устойчивую и ответственную модель бизнеса, поддерживая местные сообщества и обеспечивая доступные повседневные покупки.

NielsenIQ Retail Pulse Latvia 2025: в исследовании приняли участие 1101 житель Латвии в возрасте от 18 до 65 лет; период проведения — март–апрель 2025 года.