Закон CLARITY о регулировании крипторынка может быть принят в США уже в апреле – такой прогноз дал сенатор Берни Морено (Bernie Moreno) в интервью CNBC, записанном на площадке форума World Liberty Financial в резиденции Mar-a-Lago президента Дональда Трампа.

«Надеюсь, что к апрелю», – заявил Морено, отвечая на вопрос о сроках прохождения законопроекта через Конгресс. Рядом с ним в студии находился генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, который пояснил, что участники встречи – представители крипторынка, банковского сектора и Конгресса – собрались, чтобы найти совместное решение по вопросу рыночной структуры.

Еще в январе Армстронг отозвал поддержку Coinbase законопроекта CLARITY: компанию не устраивали два ключевых пункта – запрет на доходные стейблкоины и закрепление за Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) роли основного регулятора крипторынка. Белый дом назвал этот шаг «односторонним» решением, которое застало администрацию врасплох.

Теперь позиция изменилась. «Сейчас есть путь вперед, при котором мы можем добиться результата, выгодного для всех», – сказал Армстронг. По его словам, речь идет о победе для крипторынка, для банков и для американских потребителей, чтобы «сделать Америку криптостолицей мира» и реализовать криптоповестку Трампа.

Морено, в свою очередь, признал, что именно вопрос стейблкоин-вознаграждений тормозил принятие закона, и добавил, что этот пункт «вообще не должен был присутствовать в уравнении». Банки ранее опасались, что доходные стейблкоины оттянут депозиты и процентные доходы из традиционной финансовой системы.

Реакция на оптимистичные заявления оказалась мгновенной: на платформе Polymarket вероятность принятия CLARITY Act в 2026 году кратковременно выросла до 90 %, хотя затем скорректировалась до 72 %.

Морено также отверг предположение о том, что победа демократов на промежуточных выборах может поставить законопроект под угрозу. «Палата представителей не станет демократической, и Сенат тоже», – заявил он. Напомним, что в декабре прошлого года уверенность в скором принятии закона также выражал советник Белого дома Дэвид Сакс (David Sacks), курирующий вопросы крипторынка и искусственного интеллекта.

Если CLARITY Act действительно будет принят до конца весны, США получат один из наиболее четких регуляторных каркасов для крипторынка среди развитых экономик. Компромисс между Coinbase и банковским сектором по вопросу стейблкоинов станет в этом случае одним из ключевых факторов, открывших дорогу к финальному голосованию.

С точки зрения системных рисков, спор вокруг стейблкоин-вознаграждений – это не просто законодательная техничность, а схватка за триллионы. Средняя ставка по сберегательным счетам в США составляет 0,39 %, тогда как крупные криптоплатформы предлагают доходность выше 3,5 % на стейблкоины. По расчетам Министерства финансов США, при полном замещении банковских депозитов стейблкоинами их объем может сократиться на 36,5 %, и именно это число стоит за кулисами каждого раунда переговоров. Сильнее всего пострадают региональные банки, которые обеспечивают более половины кредитования малого бизнеса США.

Исторический паттерн здесь узнаваем: похожая битва разворачивалась в 1990-х, когда фонды денежного рынка начали перетягивать депозиты из банков, предлагая более высокую доходность. Тогда банковское лобби тоже требовало законодательного барьера, но в итоге рынок нашел равновесие. Ключевой вопрос сейчас: является ли апрельский дедлайн реальным или это очередная точка координации перед следующим раундом уступок?