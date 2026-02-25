Baltijas balss logotype
Rietumu Banka внедрил Apple Pay 0 631

Бизнес
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

Rietumu Banka теперь предлагает своим клиентам возможность использовать Apple Pay – быстрый, безопасный и современный способ платежей.

Это очередной шаг в сфере внедрения современных и удобных для клиентов банка цифровых решений.

С помощью Apple Pay можно делать платежи в местах торговли, мобильных приложениях и онлайн без использования физической платежной карты.

Оплата осуществляется с помощью устройств Apple – iPhone, Apple Watch, iPad или Mac – и является более безопасной, чем использование физической карты. Платежи подтверждаются с помощью Face ID, Touch ID или кода доступа, при этом номер карты не передается продавцу. Кроме того, для онлайн-покупок не нужно создавать учетную запись и заполнять длинные формы заявок.

«Наш приоритет — непрерывно повышать уровень безопасности и комфорта повседневных финансовых услуг. Apple Pay не только позволяет клиентам оплачивать покупки быстро и удобно, но и соответствует нашей долгосрочной стратегии по предложению современных цифровых решений, которые являются максимально безопасными, удобными и позволяют экономить время», — говорит Янис Пликш (Jānis Plikšs), руководитель Управления обслуживания клиентов Rietumu Banka.

Чтобы добавить любую кредитную карту Rietumu Banka в Apple Pay, откройте приложение Wallet на своем iPhone, нажмите «+» и следуйте инструкциям. После добавления карты Apple Pay становится доступным сразу на всех совместимых устройствах Apple, и клиенты могут оплачивать покупки везде, где принимается этот способ оплаты.

О Rietumu Banka

Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из ведущих банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.

#банк #безопасность #технологии #Rietumu banka
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
