До 23 марта в Maxima Latvija проходят Дни Средиземноморья — это хороший повод добавить в повседневное меню больше солнца, вкуса и легкости. На полках — все, за что мы любим из кухни южных стран: морепродукты, паста, оливковое масло, соусы, специи, рыба, свежие овощи и фрукты, мясные деликатесы.

Особого внимания заслуживает морская витрина: здесь — плотные, свежие кальмары (к тому же со скидкой 30%), мидии с аналогичной выгодой и другие морские деликатесы. Например, свежие устрицы Premium Well Done (6 штук в упаковке) сейчас можно купить за 6,99 евро — со скидкой 50%.

Средиземноморская кухня — это не просто набор рецептов, а целая культурная традиция, вобравшая в себя французские, итальянские, греческие, испанские, балканские и арабские кулинарные влияния. Она формировалась веками и сегодня включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Ее главные принципы — простота, свежесть продуктов и уважение к натуральному вкусу.

Весна — лучшее время, чтобы вдохновиться этой гастрономией. Легкие блюда из рыбы, цитрусовые ноты, аромат трав и хорошее оливковое масло — все это легко воспроизвести и дома.

Идеей для такого ужина делится шеф-повар Лаурис Алексеевс:

«Средиземноморская кухня — отличное вдохновение для весеннего меню: в ней преобладают свежая рыба, цитрусовые, оливковое масло и ароматные травы. Благодаря этому блюда получаются легкими, но выразительными по вкусу. Сейчас как раз удобный момент попробовать эти сочетания дома — в магазинах Maxima Latvija до 23 марта проходят Дни Средиземноморья с широким ассортиментом продуктов этого региона».

Известный повар и гастрономический посланник Maxima Latvija предлагает приготовить филе тунца с винегретом из карамелизированного апельсина и зеленой фасолью — блюдо, в котором сочетаются свежесть, легкая сладость и насыщенность.

Филе тунца с апельсиновым винегретом и зеленой фасолью

На 2 порции: 250–300 г свежего филе тунца

Для соуса: – половина апельсина; – 1 ч. л. зернистой горчицы; – 1 ст. л. белого винного уксуса; – 1 ч. л. сахара; – 60 мл оливкового масла;

соль и черный перец — по вкусу.

Для гарнира: – 200 г зеленой фасоли; – 2 зубчика чеснока; – 50 г сливочного масла; – 6 филе анчоусов; – 2 веточки базилика; – сок четверти лимона.

Как готовить

Апельсин нарежьте ломтиками и обжарьте на сухой сковороде до легкой румяной корочки. Добавьте сахар и дайте ему слегка карамелизоваться. Затем измельчите апельсин в блендере вместе с оливковым маслом, горчицей, уксусом, солью и перцем до состояния однородного соуса.

Фасоль быстро бланшируйте — достаточно одной минуты в кипящей воде. Затем прогрейте ее на сковороде со сливочным маслом, чесноком и анчоусами: последние растворятся и придадут блюду насыщенный вкус, поэтому дополнительная соль не понадобится. В конце добавьте немного лимонного сока и листья базилика.

Тунец обжаривайте на очень горячей сковороде — буквально по 20 секунд с каждой стороны. Внутри он должен остаться сочным. Подавайте, щедро полив апельсиновым винегретом.

Как правильно готовить кальмара

Есть простой кулинарный принцип: кальмаров лучше недодержать, чем переварить. При длительной термической обработке их мясо становится жестким.

Самый надежный способ — довести кальмаров до кипения и сразу снять с огня, затем откинуть на дуршлаг. Важно не упустить момент.

Есть и более «итальянский» подход: несколько коротких ошпариваний кипятком — сначала на 10 секунд, затем на 45 и в конце на 1 минуту. Такой способ позволяет сохранить нежную текстуру.

Совет. Дни Средиземноморья — это возможность без лишних усилий разнообразить домашнюю кухню и попробовать новые сочетания вкусов. Тем более что сейчас это можно сделать еще и с ощутимой выгодой.

Не забудьте взять с собой карту лояльности Paldies — она позволит воспользоваться всеми актуальными предложениями.Заодно изучите правила безопасности и обновления карты – на https://www.maxima.lv/datu-drosiba.

С ассортиментом можно ознакомиться непосредственно в магазинах Maxima Latvija, а также в журнале предприятия и на сайте maxima.lv