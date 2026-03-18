Программа SAFE вызывает все большую напряженность в Польше. В дискуссию вновь включился премьер-министр Дональд Туск, который, ссылаясь на вето президента и возражения оппозиционной партии «Право и справедливость» против кредита ЕС на вооружение, заявил, что предстоящие выборы определят будущее страны в Европе. «Мы должны вместе остановить политических безумцев», — написал он.

Угроза выхода Польши из Евросоюза (ЕС) вполне реальна. Об этом 1написал в своем аккаунте в соцсети X премьер-министр страны Дональд Туск.

По его словам, этого хотят обе конфедерации правого альянса и оппозиционная консервативная партия «Право и справедливость» (PiS).

«Навроцкий является их покровителем», — добавил он.

По мнению Туска, внешние факторы также стремятся разрушить европейское единство. Если Польша выйдет из ЕС, то для страны это станет катастрофой, подчеркнул политик.

Заявление Туска прозвучала после того, как президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект об участии Варшавы в европейской программе займов SAFE, созданной для инвестиций в военную отрасль. Навроцкий предложил финансировать польский ВПК за счет прибыли Национального банка. Правительству Туска не хватает парламентского большинства для преодоления вето.

«Навроцкий был избран президентом Польши в июне 2025 года. Политик выступает против членства Украины в ЕС и НАТО.

В споре речь идет о механизме финансирования инвестиций в безопасность и оборону ЕС, из которого Польша могла бы получить миллиарды евро на модернизацию армии и развитие национальной оборонной промышленности. SAFE предполагает предоставление государствам-членам льготных кредитов из европейских фондов на расходы, связанные с обороной. В случае Польши речь идет о сумме, достигающей нескольких десятков миллиардов евро.

В Польше подчеркивают, что значительная часть этих средств может пойти на польские оружейные компании и поддержать развитие отечественных военных мощностей. Однако критики программы указывают на риск задолженности и так называемый механизм условности при выделении средств. Правительство, в свою очередь, настаивает на том, что оно носит только контрольный и антикоррупционный характер.