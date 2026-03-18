«Если получится, то Rail Baltica достроят через 20 лет» — жёсткий прогноз экономиста 4 2037

Дата публикации: 18.03.2026
BB.LV
Реализация проекта «Rail Baltica» столкнулась с рядом проблем и нехваткой финансирования. Если проект удастся завершить, это произойдёт примерно через 20 лет, такое мнение в подкасте tv3.lv «Piķis un ģēvelis!» высказал экономист Гунтар Витолс.

"Я примерно прикинул на бумаге. Понятно, что этот проект, если его вообще завершат, то завершат через 20 лет", — сказал tv3.lv Витолс.

Экономист отметил, что в настоящее время для реализации первого этапа проекта не хватает шести миллиардов евро, однако сумма может быть больше, поскольку "такие проекты дорожают".

"Что нам известно? Всё происходит в рамках семилетнего планирования — это новый финансовый пакет, который у нас будет с 2028 года. Европейский союз выделит нам деньги на реализацию проекта. Сейчас есть признаки, что нам могут выделить от 500 до 900 миллионов евро, возможно, миллиард — именно для латвийского участка. Столько же потребуется от Латвии", — сказал Витолс.

Ранее сообщалось, что проблемы в проекте «Rail Baltica» планируется изучить в рамках двух новых служебных проверок. Об этом правительство договорилось 10 марта. В настоящее время проект также расследуют правоохранительные органы и Государственный контроль.

#Латвия #финансирование #правительство #экономика #Rail Baltica
