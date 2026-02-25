Baltijas balss logotype
Aston Martin ликвидирует 600 рабочих мест 0 243

Бизнес
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Aston Martin ликвидирует 600 рабочих мест
ФОТО: Unsplash

Британский производитель люксовых автомобилей Aston Martin Lagonda объявил в среду о намерении сократить около 600 рабочих мест на фоне убытков, возникших в связи с введенными США тарифами и слабым спросом в Китае, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

В настоящее время Aston Martin насчитывает около 3000 сотрудников.

Компания сообщает, что в прошлом году ее убытки увеличились на 52% — до 493,2 миллиона фунтов стерлингов (564,8 миллиона евро).

"2025 год стал одним из самых сложных для мирового рынка люксовых автомобилей за последние годы", — заявил исполнительный директор Aston Martin Эдриан Холлмарк.

По его словам, на потребительский спрос негативно повлияли обострение геополитической неопределенности и макроэкономические вызовы, включая рост тарифов в США и Китае.

В апреле и мае Aston Martin ограничила экспорт автомобилей в США, ожидая заключения торгового соглашения между Великобританией и Соединенными Штатами. В июне экспорт автомобилей в США был полностью возобновлен после того, как торговое соглашение обеспечило снижение тарифов в Соединенных Штатах на импортируемые из Великобритании автомобили с 27,5% до 10%.

#США #экспорт #убытки #Китай #тарифы
