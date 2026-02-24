Baltijas balss logotype
Акции IBM пережили месячный обвал – максимальный за последние полвека 0 172

Бизнес
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Акции IBM пережили месячный обвал – максимальный за последние полвека

Акции технологической компании IBM продемонстрировали резкое падение. На торгах Нью-Йоркской фондовой биржи в понедельник, 23 февраля, бумаги IBM упали на 13,2% — это самое сильное однодневное падение котировок с октября 2000 года.

В целом в феврале акции IBM в общей сложности обвалились на 27%, что стало самым значительным падением за месяц как минимум с 1968 года, подсчитал Bloomberg.

Распродажи в бумагах наблюдались после того, как стартап в области искусственного интеллекта Anthropic заявил, что его инструмент Claude Code можно использовать для модернизации устаревших систем, написанных на языке программирования Cobol, что было одним из ключевых направлений деятельности IBM, пишет CNBC.

В Anthropic сообщили, что инструмент Claude Code может помочь модернизировать код, написанный на языке программирования Cobol, который в основном используется IBM в банковских, страховых и государственных системах. Для модернизации таких систем раньше требовались целые армии консультантов, которые годами изучали рабочие процессы.

«Такие инструменты, как Claude Code, могут автоматизировать этапы исследования и анализа, которые отнимают большую часть усилий при модернизации кода Cobol», — говорится в сообщении компании Anthropic. Благодаря искусственному интеллекту компании могут модернизировать свои продукты за несколько кварталов, а не лет.

Язык программирования Cobol был разработан более 60 лет назад. По информации Anthropic, на долю продуктов, написанных с использованием этого языка, приходится около 95% транзакций в банкоматах США. Кроме того, такие программы ежедневно используются в критически важных системах в финансовой сфере, в авиакомпаниях и государственных учреждениях.

Последние месяцы акции американских компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, падали из-за опасений рынка по поводу растущих возможностей инструментов искусственного интеллекта и их негативного влияния на бизнес компаний.

#финансы #искусственный интеллект #технологии #акции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
